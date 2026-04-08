UP के 20 जिलों में 172 रूट पर लागू होगी C-RTC स्कीम; ट्रैफिक जाम से मुक्ति का अभियान
DGP कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश के महानगर और अन्य प्रमुख शहरों में यातायात जाम की समस्या प्रमुख है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 11:43 AM IST
लखनऊ: UP के प्रमुख शहरो में विकराल होती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए DGP राजीव कृष्णा ने मीटिंग की है. बेहतर ट्रैफिक के लिए यातायात निदेशालय प्रदेश के 20 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लांच करेगा. इसे सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेसन (C-RTC) नाम दिया गया है.
DGP कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश के महानगर और अन्य प्रमुख शहरों में यातायात जाम की समस्या प्रमुख है. प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में हो रहे विकास और विस्तार के कारण शहरीकरण की गति तेज हुई है.
इससे नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है. नगरीय क्षेत्रों में यातायात जाम गंभीर चुनौती है. जाम के कारण जहं ईंधन की अधिक खपत होती है.
20 जिलों में लागू होगी योजना: वहीं, दूसरी ओर वाहनों से हो रहे उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है. इसके कारण आम जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं. जाम के कारण आकस्मिक सेवाएं यानी एंबुलेंस, फायर टेंडर आदि के फंसने के कारण जनहानि होने की संभावना रहती है. इस योजना को प्रथम चरण में सभी 07 कमिश्नरेट व विभिन्न परिक्षेत्र के कुल 13 जनपदों में लागू किया जा रहा है.
इन जिलों में आगरा, आजमगढ़, अलीगढ़, अयोध्या, बांदा, बरेली, गौतम बुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी शामिल हैं.
वैज्ञानिक पद्धति होगी लागू: सामान्यतया शहरों में प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव अलग-अलग समय पर कम या ज्यादा होता रहता है. पीक आवर्स में किसी प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक के यात्रा का समय सामान्य से काफी अधिक होता है.
चिन्हित मार्गों पर वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने से अलग-अलग समय में यात्रा में लगने वाले समय में काफी अंतर पाया गया है. रूट मार्शल का लक्ष्य चिन्हित मार्ग पर पीक समय में यात्रा समय को कम करना होगा.
इस लक्ष्य के लिए जिस थाना क्षेत्र से उक्त चिन्हित मार्ग गुजर रहा है, उसके संबंधित थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष की संयुक्त जिम्मेदारी होगी. वह अपना पूर्ण सहयोग मार्ग प्रभारी को प्रदान करेंगे.
जाम खत्म करने के उपाय: सिटी रिड्यूजिंग ट्रैफिक सिस्टम कार्यक्रम के तहत चिन्हित मार्ग पर जाम कम करने और पीक आवर में यात्रा समय कम करने के लिए कमिश्नरेट/जनपदों में ट्रैफिक विंग को निर्देशित किया गया है. इस योजना को जमीन पर लागू कराया जाएगा.
चिन्हित 20 जनपदों में 172 रूट मार्शल की नियुक्ति के साथ-साथ उनके सहायतार्थ अन्य आवश्यक यातायात बल संबंधित जनपद के नोडल अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा.
यातायात पुलिस के साथ-साथ रूट पर पड़ने वाले थानों के प्रभारी और फील्ड अधिकारी को इस योजना को लागू किए जाने की सयुक्त जिम्मेदारी दी जा रही है. चिन्हित मार्ग के परफार्मेंस का लेखा-जोखा यातायात निदेशालय द्वारा रखा जाएगा.
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