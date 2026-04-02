रात 1 बजे की शिकायत, महिला से अश्लील हरकत के आरोप पर रायपुर शहर काजी पद से हटाए गए, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश
गंभीर शिकायत के बाद उलमाओं की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए रायपुर शहर काजी आरिफ अली फारूकी को हटा दिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 8:40 PM IST
रायपुर. रायपुर में शहर काजी से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रात 1 बजे की कथित शिकायत के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ी, जिसके बाद उलमाओं और समाज के वरिष्ठ लोगों की बैठक बुलाई गई. बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और आखिरकार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए आरिफ अली फारूकी को रायपुर शहर काजी के पद से हटा दिया.
महिला से अशोभनीय हरकत?
वक्फ बोर्ड के जारी आदेश के मुताबिक, मीनाज मेमन की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि रायपुर शहर काजी आरिफ अली फारूकी ने एक महिला के साथ रात करीब 1 बजे अशोभनीय हरकत की. इस शिकायत के सामने आने के बाद शहर के मुस्लिम समाज और उलमाए दीन में रोष का माहौल बन गया.
उलमाओं की बैठक में हुआ बड़ा फैसला
मामले की गंभीरता को देखते हुए 31 मार्च 2026 को रायपुर में उलमाओं और समाज के वरिष्ठ लोगों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कारी इमरान, अब्दुल रज्जाक, जहीर रहबर, आबाद अली और अशरफ अली समेत कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया. बैठक में इस कथित अनैतिक कृत्य को गंभीरता से लेते हुए सर्वसम्मति से शहर काजी पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया.
वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश
उलमाओं की बैठक में लिए गए फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आधिकारिक आदेश जारी किया. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में आरिफ अली फारूकी को तत्काल प्रभाव से रायपुर शहर काजी के पद से हटाने की बात कही गई है.
धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज
रायपुर शहर काजी जैसे अहम धार्मिक पद से हटाने की इस कार्रवाई के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि वक्फ बोर्ड इस पद पर अगला फैसला कब और किसके नाम पर करता है. एक शिकायत से शुरू हुआ यह मामला उलमाओं की बैठक तक पहुंचा और फिर वक्फ बोर्ड के बड़े आदेश के साथ खत्म हुआ. फिलहाल रायपुर में यह मुद्दा सामाजिक और धार्मिक दोनों स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है.