गुनगुनी सर्दी में सैलानियों से गुलजार झीलों की नगरी, दिसंबर में और बढ़ेगी रौनक

पिछोला और फतेहसागर झीलों की खूबसूरती के साथ ही पुराने शहर की हवेलियां, घाट और फूड मार्केट्स पर्यटकों को लुभा रहे हैं.

shopping in udaipur by tourists
खरीदारी करतीं पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 7:25 PM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. नवंबर की गुनगुनी सर्दी और मौसम का आनंद लेने देश-विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी लेकसिटी पहुंच रहे हैं. पिछोला और फतेहसागर झीलों की खूबसूरती के साथ ही पुराने शहर की हवेलियां, घाट और फूड मार्केट्स पर्यटकों को लुभा रहे हैं. होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज प्रॉपर्टीज में दो हफ्तों से बुकिंग लगातार बढ़ी है.

पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि नवंबर में उदयपुर में घरेलू पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल दिखा. उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी के मुकाबले उदयपुर का सुहावना मौसम लोगों को भा रहा है. दिसंबर में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि साल का अंतिम महीना हमेशा पर्यटन के लिहाज से उदयपुर के लिए सबसे व्यस्त होता है. क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण होटल और पर्यटन कारोबारियों ने अभी से विशेष तैयारियां शुरू कर दी.

सैलानियों से गुलजार उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)

ईटीवी भारत से बोले पर्यटक: पिछोला झील पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक वोटिंग का लुत्फ के लिए लंबी कतारें लगी थी. ईटीवी भारत से पर्यटक राकेश बोले- उदयपुर में नवंबर का महीना और गुनगुनी सर्दी के बीच नीली झीलों में वोटिंग का लुत्फ अपने आप में अद्भुत है. मैसूर से आईं सैलानी ने कहा कि उदयपुर जितना खूबसूरत है, उतना ही यहां का हैरिटेज. इस मौसम में पर्यटक राजस्थानी व्यंजनों का भी आनंद लेते दिखे. दाल-बाटी, चूरमा के साथ मेवाड़ी व्यंजनों का खासकर लुफ्त उठा रहे थे. इसमें मक्के की राबड़ी और ढोकले का आनंद शामिल था.

Tourists on lake side
झील किनारे पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)

दिसंबर में प्रमुख आयोजन: दिसंबर में उदयपुर में कई बड़े आयोजन होंगे, जिससे पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी. शिल्पग्राम उत्सव 21 से 30 दिसंबर तक होगा. इसमें देशभर के कलाकार लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेंगे. यह उत्सव हर वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है. क्रिसमस पर शहर के होटल और रेस्तरां विशेष नाइट कार्यक्रम, म्यूजिक कॉन्सर्ट और थीम पार्टियों का आयोजन करेंगे. दिसंबर के अंतिम सप्ताह में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फतेहसागर और पिछोला झील के किनारे विशेष लाइटिंग, फूड फेस्ट और काउंटडाउन इवेंट्स की तैयारियां भी शुरू हो गई.

Tourists flock to Udaipur
उदयपुर में उमड़े पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)

पर्यटन कारोबारी को खासी उम्मीद: पर्यटन कारोबारी गोविंद ने बताया कि उम्मीद है कि इस बार दिसंबर में पर्यटक संख्या पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी. बढ़ती भीड़ के कारण ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने योजना बनानी शुरू कर दी. उदयपुर दिसंबर में फिर पूरे शबाब पर होगा. झीलों के किनारे जश्न, संगीत और संस्कृति की महक हर किसी को अपनी ओर खींचेगी.

