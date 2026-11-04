जयपुर शहर भूला अपने संस्थापक की जयंती, सूना रहा सवाई जयसिंह सर्किल, श्रीराजपूत सभा ने उठाया जेडीए और नगर निगम पर सवाल
सभा ने कहा, जिस शासक ने जयपुर को पहचान दी, उसी की जयंती को सरकारी एजेंसियां भूल गईं.
Published : November 4, 2026 at 9:45 AM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह की 338वीं जयंती पर शहर में सरकारी स्तर पर कोई आयोजन नहीं हुआ. दीपावली की रोशनी के लिए सभी बाजारों को सजाया जा रहा है. नगर निगम की ओर से विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जिन सवाई जयसिंह द्वितीय ने ये खूबसूरत शहर दिया, उनकी जयंती पर सवाई जयसिंह सर्किल पर उत्सव तो दूर लाइटिंग तक नहीं की गई. श्री राजपूत सभा की ओर से जरूर प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया. सभा ने जेडीए और नगर निगम की उदासीनता पर सवाल उठाया एवं कहा, जिस शासक ने जयपुर को पहचान दी, उसी की जयंती को सरकारी एजेंसियां भूल गईं.
दूरदर्शी नेतृत्व, वैज्ञानिक सोच, उत्कृष्ट नगर नियोजन और जयपुर की स्थापना करने वाले सवाई जय सिंह द्वितीय का सर्किल मंगलवार को सूना रहा. हर वर्ष यहां नगर निगम प्रशासन की ओर से उत्सव सा माहौल करता है. पूर्व राज परिवार के सदस्य भी यहां पुष्पांजलि करने पहुंचते हैं, लेकिन मंगलवार शाम यहां एक दीपक तक प्रज्ज्वलित नहीं किया गया. हालांकि सुबह श्रीराजपूत सभा की ओर से जरूर यहां पुष्पांजलि अर्पित की.
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श्रीराजपूत सभा ने उठाया सवाल: रात को श्रीराजपूत सभा अध्यक्ष रामसिंह राजावत ने कहा, जयपुर एशिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है. विश्वभर में अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता है. महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी दूरदर्शिता और वैज्ञानिक सोच से इस शहर की स्थापना की थी. आज जयपुर की पहचान, यहां का व्यापार, पर्यटन और विरासत उन्हीं की देन है. इसके बावजूद शहर के संस्थापक की जयंती पर जेडीए और नगर निगम भूल गया. उनकी ओर से यहां कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि ये शहर ही प्रदेश की राजधानी है, जहां जेडीए और नगर निगम जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन इन संस्थाओं को अपने शहर के संस्थापक की जयंती तक याद नहीं रही. हालांकि देर रात महापौर जरूर यहां पुष्प अर्पित करने पहुंचे.
स्टेच्यू सर्किल का नाम सवाई जयसिंह सर्किल करने की मांग : राजावत ने कहा कि आज भी लोग सवाई जयसिंह सर्किल को स्टेच्यू सर्किल के नाम से जानते हैं. इस संबंध में पहले भी सरकार, नगर निगम और जेडीए को कई बार पत्र लिखकर सर्किल का नाम महाराजा सवाई जयसिंह के नाम पर प्रचलित करने की मांग की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह की प्रतिमा है.
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राजपूत सभा गोद लेकर बनाएगा पैनोरमा : राजावत ने कहा कि यदि जेडीए और नगर निगम इस दिशा में काम नहीं करते हैं तो श्री राजपूत सभा इस सर्किल को गोद लेने के लिए तैयार है. सभा की ओर से यहां महाराजा सवाई जयसिंह का पैनोरमा विकसित किया जाएगा. साथ ही उनके जीवन, उपलब्धियों और जयपुर की स्थापना के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक शहर के संस्थापक और उनके योगदान को जान सकें.
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