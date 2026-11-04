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जयपुर शहर भूला अपने संस्थापक की जयंती, सूना रहा सवाई जयसिंह सर्किल, श्रीराजपूत सभा ने उठाया जेडीए और नगर निगम पर सवाल

रोशनी तक करना भूला निगम प्रशासन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह की 338वीं जयंती पर शहर में सरकारी स्तर पर कोई आयोजन नहीं हुआ. दीपावली की रोशनी के लिए सभी बाजारों को सजाया जा रहा है. नगर निगम की ओर से विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जिन सवाई जयसिंह द्वितीय ने ये खूबसूरत शहर दिया, उनकी जयंती पर सवाई जयसिंह सर्किल पर उत्सव तो दूर लाइटिंग तक नहीं की गई. श्री राजपूत सभा की ओर से जरूर प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया. सभा ने जेडीए और नगर निगम की उदासीनता पर सवाल उठाया एवं कहा, जिस शासक ने जयपुर को पहचान दी, उसी की जयंती को सरकारी एजेंसियां भूल गईं.