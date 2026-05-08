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कानपुर में सिटी हेल्थ एक्शन प्लान जल्द होगा लागू, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर

कानपुर: देश और दुनिया में कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगरी के तौर पर होती है. कानपुर को स्वस्थ और रोगमुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह व जॉन स्नो इंडिया के अफसरों द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें मौजूद अफसरों व कर्मियों को सिटी हेल्थ एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी गई. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एक समावेशी 'सिटी हेल्थ एक्शन प्लान' (सीएचएपी) तैयार करना है.

जिलाधिकारी ने कहा कि 'सिटी हेल्थ प्लान' को नगर निगम के छह जोनल अधिकारियों के सहयोग से धरातल पर उतारा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत तय किए गए संकेतकों की नियमित निगरानी की जाएगी. डीएम के मुताबिक, बेहतर प्रदर्शन करने वाले वार्डों और जोन को सम्मानित किया जाएगा, जबकि खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी.

इसी तरह प्रत्येक विभाग से नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे, जो तय समय सीमा के भीतर गतिविधियों की डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे. विशेषज्ञों के विचार और भावी रणनीति कार्यशाला की शुरुआत में जेएसआई की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. आयुषी और स्टेट टीम लीड डॉ. आशीष मौर्य ने बताया, कैसे 13 विभागों को चार मुख्य घटकों- टीबी उन्मूलन, टीकाकरण, वेक्टर जनित रोग और गैर-संचारी रोग के लिए एकीकृत किया गया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरि दत्त नेमी ने चर्चा का नेतृत्व करते हुए बहु-हितधारक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने 'एनीमिया मुक्त भारत' और 'वीएबी' रूपांतरण जैसी पिछली सफल गतिविधियों का उदाहरण देते हुए कहा कि एकीकृत प्रयास ही शहर की स्वास्थ्य चुनौतियों, जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों से निपटने का एकमात्र रास्ता हैं. इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी.