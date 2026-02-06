ETV Bharat / state

हमीरपुर बनेगा आधुनिक सिटी सेंटर, CM सुक्खू ने दी एक और बड़ी सौगात

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह जिले हमीरपुर को लगातार विकास की नई सौगातें दे रहे हैं. जिला मुख्यालय को नगर निगम का दर्जा देने और लगभग 125 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री ने हमीरपुर शहर को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है. इस नई योजना के तहत शहर में एक भव्य और बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लैक्स का निर्माण किया जाएगा, जो भविष्य में हमीरपुर के सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा.

यहां होगा शॉपिंग कांप्लैक्स का निर्माण

निर्माणाधीन नए बस स्टैंड का कार्य पूरा होते ही वर्तमान बस स्टैंड की भूमि का उपयोग बदल दिया जाएगा. पुराने बस स्टैंड की जगह पर एक आधुनिक बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लैक्स का निर्माण किया जाएगा. इस कांप्लैक्स में शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, आधुनिक सुविधाओं से लैस दुकानें और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस परियोजना को लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है.

योजना के अनुसार सबसे पहले वर्तमान बस स्टैंड की भूमि को शहरी विकास विभाग के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जैसे ही नया बस स्टैंड पूरी तरह से चालू होगा, उसके तुरंत बाद पुराने बस स्टैंड की जगह पर शॉपिंग कांप्लैक्स के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हमीरपुर को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और आकर्षक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है.