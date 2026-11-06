राजधानी की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगी सिटी बसें, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें

राजधानी की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगी सिटी बसें, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें
यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जल्द ही बस बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी कर रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:57 AM IST
लखनऊ: लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बस बेड़े में सिटी बसों का टोटा हो गया है. पहले जहां 300 से ज्यादा सिटी बसें हुआ करती थीं. वहीं अब इनकी संख्या घटकर 140 ही रह गई है. सीएनजी बसों का बेड़ा पूरी तरह खत्म हो गया है. इलेक्ट्रिक बसें इतनी नहीं बची हैं कि हर रूट पर यात्रियों के लिए उपलब्ध हो पाएं. ऐसे में यात्री सिटी बसों से दूर हो गए. अब नई सिटी बसों के आने की उम्मीद बंधी है.
इसके अलावा बसों की संख्या की कमी होने और यात्री कम होने पर सिटी ट्रांसपोर्ट ने एमएसटी भी बंद कर दी, जिससे छात्र भी बसों की तरफ रुख करना छोड़ गए. पहले एक दिन में जहां 35 हजार से 40 हजार यात्री रोजाना सिटी बसों से सफर करते थे. वहीं अब ये संख्या 15000 तक भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है.
ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अब जल्द ही अपने बस बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे शहर में यात्रियों को बस मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 2005 में की गई थी. 100 बसों के बेड़े के साथ शहर में बसों का संचालन शुरू हुआ था. 2009-10 में 260 नई सीएनजी बसें बेड़े शामिल की गईं.
इससे यात्रियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन में काफी सहूलियत मिली. सस्ता परिवहन साधन उपलब्ध होने के चलते शहरवासियों ने अपने वाहन छोड़कर सिटी बसों से सफर करने में दिलचस्पी दिखाई.
सात से ज्यादा रूटों पर शहर में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया. इससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों ने सिटी बस में एमएसटी में छूट के साथ सफर करना शुरू किया. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी सिटी बसों से ही सफर करने लगे.
इसका नतीजा यह हुआ कि रोजाना यात्रियों की संख्या 20 हजार से 30000 तक रही. इसके बाद यह बढ़कर 40 हजार से 50000 तक पहुंचने लगी, लेकिन धीरे-धीरे सीएनजी बसें पुरानी होती गईं और इनका बेड़ा घटता चला गया. पिछले साल पूरी तरह से सीएनजी बसों का बेड़ा खत्म हो गया.
एक तरफ सीएनजी बसें बेड़े से कंडम होकर बाहर हो रही थीं तो दूसरी तरफ लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 40 सीट वाली 40 एसी इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया.
इसके बाद जब पूरी तरह से सीएनजी बसें हट गईं तो, 100 बड़ी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की गईं और इनका किराया भी अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम रखा गया, जिससे यात्री फिर से बसों की तरफ आकर्षित हों और सफर के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चुनें. एसी बसें होने के चलते यात्रियों ने इन बसों को सफ़र के लिए चुना भी, लेकिन बसों की संख्या काफी कम होने के चलते तमाम रूटों पर इनका संचालन ही नहीं शुरू किया गया.
इतना ही नहीं यात्री घंटों रूट पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते रहते, लेकिन बस पहुंचती ही नहीं. इससे यात्रियों ने सिटी बसों से सफर से तौबा कर ली और उन्होंने अन्य परिवहन साधनों की तरफ रुख कर लिया. इसका अंजाम ये हुआ कि यात्रियों की संख्या भी काफी घट गई. अब बमुश्किल 15000 यात्री ही रोजाना सिटी बसों से सफर कर रहे हैं.
महानगर में 1800 बसों की ज़रूरत
लखनऊ महानगर है और यहां पर यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है. नियम के अनुसार अगर 1800 सिटी बसें संचालित हों तब जाकर शहर के सभी रूटों को कवर किया जा सकता है, लेकिन 1800 तो छोड़िए इसका 1/10 भी बसें सिटी ट्रांसपोर्ट के बेड़े में नहीं हैं. कुल 140 बस ही लखनऊ में संचालित हो रही हैं. ऐसे में यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिलतीं, जिससे यात्री सिटी बसों से सफर करने से परहेज करने लगे.
यात्रियों की घटी संख्या और बसों की संख्या काफी कम होने के चलते लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने किराए में छूट वाली एमएसटी भी बंद कर दी. इससे जो जेन जी बसों से किराए में छूट के साथ एमएसटी से सफर करते थे, उन्होंने भी बसों से सफर करना छोड़ दिया. इससे यह संख्या भी घट गई.
वापस परिवहन निगम भेजे गए चालक परिचालक
सिटी बसों की संख्या जब लगातार कम होती गई तो परिवहन निगम से आए ड्राइवर कंडक्टरों के लिए एक योजना लाई गई. इसके तहत सिटी बस में तैनात जो भी ड्राइवर कंडक्टर वापस परिवहन निगम में जाना चाहे तो उनके लिए छूट दी गई. बड़ी संख्या में ड्राइवर कंडक्टरों ने सिटी बस छोड़कर परिवहन निगम में वापसी कर ली.
खत्म हो गया गोमती नगर डिपो
सिटी बसों के बेड़े से जब सीएनजी बसें पूरी तरह से हट गईं, तो दुबग्गा डिपो के साथ ही संचालित होने वाला गोमती नगर डिपो वीरान हो गया. बसें न होने के चलते गोमती नगर डिपो को बंद कर दिया गया और जो बसें थीं उन्हें दुबग्गा डिपो में ही शिफ्ट कर दिया गया.
गोमती नगर में पीपीपी मॉडल पर नया बस स्टेशन तैयार हो रहा है. ऐसे में सिटी बस का वर्कशॉप खाली करा लिया गया. अब दुबग्गा डिपो से ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शहर के विभिन्न रूटों पर किया जाता है.
ऑटो, ई रिक्शा और मेट्रो ने सिटी ट्रांसपोर्ट को पहुंचाया नुकसान
लखनऊ में कुछ साल पहले तक जहां यात्रियों के लिए सिटी बस ही सफर का बड़ा ज़रिया थी, लेकिन धीरे-धीरे ऑटो, ई-रिक्शा और मेट्रो ट्रेन यात्रियों के लिए उपलब्ध हो गई. इसके चलते लोग आसानी से अपने गंतव्य तक जाने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल करने लगे.
ईऑटो का किराया कम होने के चलते ई ऑटो की तरफ रुख कर गए. एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया रूट तक चलने वाली मेट्रो से लोग बड़ी संख्या में सफर करने लगे. इससे सिटी बसों के यात्री बड़ी संख्या में घट गए.
इसका पूरा नुकसान सिटी ट्रांसपोर्ट को उठाना पड़ा. साथ ही यह भी एक शर्त लगा दी गई कि जिस रूट पर मेट्रो संचालित हो रही है, उस रूट पर सिटी बसों का संचालन नहीं होगा. ऐसे में सिटी बसों को और भी ज्यादा घाटा हो गया, जबकि इन रूटों पर प्रतिबंध के बावजूद ई रिक्शा धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जो उन्हीं यात्रियों को सफ़र करा रहे हैं जो सिटी बस से सफर करते.
क्या कहते हैं सिटी बस एमडी
लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विमल राजन ने ईटीवी भारत को बताया कि निश्चित तौर पर जितनी बसों की संख्या शहरवासियों को सफ़र के लिए होनी चाहिए उससे काफी कम है. सीएनजी बसों की आयु पूरी हो चुकी थी. लिहाजा, उन सभी बसों को हटा दिया गया है. अब 140 इलेक्ट्रिक बसें शहर में संचालित हो रही हैं, जो यात्रियों को सफर करा रही हैं. पहले तो यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार हुआ है. रोजाना करीब 15000 यात्री सिटी बसों से सफर कर रहे हैं.
उनका कहना है कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से नगरीय परिवहन निदेशालय से 300 इलेक्ट्रिक बसों की मांग की गई है. उम्मीद है जल्द ही यह नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में जुड़ेंगी, जिससे यात्रियों को तय समय पर सिटी बसें मिलेंगी और एक बार फिर यात्री अन्य परिवहन साधनों को छोड़कर सिटी बस की तरफ रुख करेंगे. उनका कहना है कि एमएसटी बंद कर दी गई है, लेकिन सिटी बसों से सफर के लिए एनसीएमसी कार्ड जारी किया गया है. इस कार्ड को रिचार्ज करने पर किराए में 10% तक की छूट का प्रावधान भी है.
विमल राजन प्रबंध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड