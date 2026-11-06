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राजधानी की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगी सिटी बसें, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बस बेड़े में सिटी बसों का टोटा हो गया है. पहले जहां 300 से ज्यादा सिटी बसें हुआ करती थीं. वहीं अब इनकी संख्या घटकर 140 ही रह गई है. सीएनजी बसों का बेड़ा पूरी तरह खत्म हो गया है. इलेक्ट्रिक बसें इतनी नहीं बची हैं कि हर रूट पर यात्रियों के लिए उपलब्ध हो पाएं. ऐसे में यात्री सिटी बसों से दूर हो गए. अब नई सिटी बसों के आने की उम्मीद बंधी है.

इसके अलावा बसों की संख्या की कमी होने और यात्री कम होने पर सिटी ट्रांसपोर्ट ने एमएसटी भी बंद कर दी, जिससे छात्र भी बसों की तरफ रुख करना छोड़ गए. पहले एक दिन में जहां 35 हजार से 40 हजार यात्री रोजाना सिटी बसों से सफर करते थे. वहीं अब ये संख्या 15000 तक भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है.

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें. (ETV Bharat) ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अब जल्द ही अपने बस बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे शहर में यात्रियों को बस मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 2005 में की गई थी. 100 बसों के बेड़े के साथ शहर में बसों का संचालन शुरू हुआ था. 2009-10 में 260 नई सीएनजी बसें बेड़े शामिल की गईं. इससे यात्रियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन में काफी सहूलियत मिली. सस्ता परिवहन साधन उपलब्ध होने के चलते शहरवासियों ने अपने वाहन छोड़कर सिटी बसों से सफर करने में दिलचस्पी दिखाई. लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें. (ETV Bharat) सात से ज्यादा रूटों पर शहर में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया. इससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों ने सिटी बस में एमएसटी में छूट के साथ सफर करना शुरू किया. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी सिटी बसों से ही सफर करने लगे. इसका नतीजा यह हुआ कि रोजाना यात्रियों की संख्या 20 हजार से 30000 तक रही. इसके बाद यह बढ़कर 40 हजार से 50000 तक पहुंचने लगी, लेकिन धीरे-धीरे सीएनजी बसें पुरानी होती गईं और इनका बेड़ा घटता चला गया. पिछले साल पूरी तरह से सीएनजी बसों का बेड़ा खत्म हो गया. लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें. (ETV Bharat) एक तरफ सीएनजी बसें बेड़े से कंडम होकर बाहर हो रही थीं तो दूसरी तरफ लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 40 सीट वाली 40 एसी इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया. इसके बाद जब पूरी तरह से सीएनजी बसें हट गईं तो, 100 बड़ी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की गईं और इनका किराया भी अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम रखा गया, जिससे यात्री फिर से बसों की तरफ आकर्षित हों और सफर के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चुनें. एसी बसें होने के चलते यात्रियों ने इन बसों को सफ़र के लिए चुना भी, लेकिन बसों की संख्या काफी कम होने के चलते तमाम रूटों पर इनका संचालन ही नहीं शुरू किया गया. लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें. (ETV Bharat) इतना ही नहीं यात्री घंटों रूट पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते रहते, लेकिन बस पहुंचती ही नहीं. इससे यात्रियों ने सिटी बसों से सफर से तौबा कर ली और उन्होंने अन्य परिवहन साधनों की तरफ रुख कर लिया. इसका अंजाम ये हुआ कि यात्रियों की संख्या भी काफी घट गई. अब बमुश्किल 15000 यात्री ही रोजाना सिटी बसों से सफर कर रहे हैं. महानगर में 1800 बसों की ज़रूरत लखनऊ महानगर है और यहां पर यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है. नियम के अनुसार अगर 1800 सिटी बसें संचालित हों तब जाकर शहर के सभी रूटों को कवर किया जा सकता है, लेकिन 1800 तो छोड़िए इसका 1/10 भी बसें सिटी ट्रांसपोर्ट के बेड़े में नहीं हैं. कुल 140 बस ही लखनऊ में संचालित हो रही हैं. ऐसे में यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिलतीं, जिससे यात्री सिटी बसों से सफर करने से परहेज करने लगे. यात्रियों की घटी संख्या और बसों की संख्या काफी कम होने के चलते लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने किराए में छूट वाली एमएसटी भी बंद कर दी. इससे जो जेन जी बसों से किराए में छूट के साथ एमएसटी से सफर करते थे, उन्होंने भी बसों से सफर करना छोड़ दिया. इससे यह संख्या भी घट गई. लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के खस्ताहाल बेड़े में शामिल होंगी नई बसें. (ETV Bharat)