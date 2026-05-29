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लखनऊ में थम गया सिटी बसों का पहिया; तीन महीने से सैलरी नहीं दे पाई यूपी सरकार

सिटी बस के कर्मचारियों ने नाराज़गी जताते हुए लखनऊ में बसों का संचालन ठप कर दिया. ( ईटीवी भारत )

सिटी बस के कर्मचारियों ने नाराज़गी जताते हुए लखनऊ में बसों का संचालन ठप कर दिया. (ईटीवी भारत)

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सैकड़ो कर्मचारी पिछले तीन माह से अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है. वेतन मांग- मांगकर थक चुके चालक-परिचालकों को बार-बार झूठा आश्वासन ही मिलता रहा. आखिरकार शुक्रवार को उनका धैर्य जवाब दे गया.

सिटी बसों का संचालन ठप कर देने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अन्य यातायात साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है. सुबह के समय बस का संचालन बाधित होने से स्कूल जाने वाले छात्रों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

तीन महाने से वेतन पाने और अन्य मांगों को लेकर लखनऊ सिटी बस कर्मचारियों ने हड़ताल की. (ईटीवी भारत)

दुबग्गा डिपो से संचालित होने वाली एक भी बस डिपो से बाहर निकल ही नहीं पाई. पानी में भीगते हुए ड्राइवर कंडक्टर दुबग्गा डिपो तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने बस की स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया, बल्कि धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे.

लखनऊ: लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के चालक परिचालकों को पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है जिससे उनके सब्र का बांध टूट गया. शुक्रवार सुबह से ही उन्होंने लखनऊ में सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया.

दुबग्गा डिपो में सुबह-सुबह सैकड़ों की संख्या में चालक परिचालक इकट्ठा हुए और उन्होंने बस संचालन न करने का फैसला लिया. उनका कहना है कि वैसे भी नाम मात्र का ही वेतन मिलता है. घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में तीन महीने तक वेतन न मिलने से परिवार कैसे चल रहा होगा, इसके बारे में भी जिम्मेदार सोच नहीं रहे हैं. आखिर कितने दिन तक बिना वेतन के नौकरी की जाए.

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अब जब तक उनका वेतन नहीं मिल जाता है, तब तक बस का संचालन नहीं किया जाएगा. झूठा आश्वासन मिलने से परेशान हो गए हैं.

सिटी बस कर्मचारियों ने लखनऊ में बसों का संचालन ठप कर दिया. (ईटीवी भारत)

सिटी बस में तैनात कर्मचारियों का यह भी कहना है कि परिवहन निगम ने फैसला लिया है कि जो भी कंडक्टर परिवहन निगम से सिटी बस में गए थे, उनकी परिवहन निगम में वापसी हो सकती है, तो फिर परिवहन निगम में हमें वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है.

कई परिचालकों को पुरानी सिक्योरिटी पर वापस लिया गया है, लेकिन हमसे ₹10000 फिर से सिक्योरिटी जमा करने को क्यों कहा जा रहा है. हमें भी सिटी बस से वापस परिवहन निगम की सेवा में लिया जाए.

चालकों-परिचालकों का आरोप है कि अधिकारियों के साथ कई बार वेतन को लेकर वार्ता हो चुकी है. बार-बार यही कहा गया कि वेतन मिल जाएगा, लेकिन तीन महीने बीत चुके हैं अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है. आखिर हमारा घर कैसे चले. अब जब बसों का संचालन ठप किया जाएगा, तो अधिकारी वेतन देने के बारे में कुछ सोचेंगे. फिलहाल, सुबह से ही दुबग्गा डिपो में चालक परिचालकों का विरोध प्रदर्शन जारी है. बसों के चक्के जाम हैं. यात्री सड़क पर बसों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बसें डिपो में ही खड़ी हैं.

लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमरनाथ सहाय का कहना है कि नगरीय परिवहन निदेशालय से बात की गई है. तीन माह से कर्मचारियों का वेतन न मिलने से उनकी परेशानी भी जायज है. जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा.

सिटी बस के अधिकारी मौके पर चालक परिचालकों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं. सोमवार तक उनका जो भी बकाया है उसका भुगतान करने की कोशिश की जाएगी.