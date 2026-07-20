सवाई माधोपुर: बाइक को सिटी बस ने मारी टक्कर, युवक की मौत...दो किशोर गंभीर घायल
मृतक भवानी मंडी निवासी था, जो अपने ससुराल सवाई माधोपुर आया था.
Published : July 20, 2026 at 7:21 PM IST
सवाई माधोपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में हटवाड़ा के सामने सोमवार को सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली, जबकि दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक झालावाड़ के भवानी मंडी निवासी था, जो अपने ससुराल आया हुआ था. वह ससुराल पक्ष के दो किशोरों के साथ बाइक से बजरिया से शहर आ रहा था कि सिटी बस ने टक्कर मार दी. पुलिस ने सिटी बस जब्त कर थाने में खड़ी करा दी. घटना की जांच की जा रही है.
कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि भेरू दरवाजे के पास पुराने शहर के शनि मंदिर के पास हटवाड़े के सामने एक बाइक को सिटी बस ने टक्कर मार दी. टक्कर से गिरे बाइक सवार युवक के ऊपर से एक ट्रैक्टर गुजर गया. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान झालावाड़ के भवानी मंडी निवासी असलम पुत्र अब्दुल रशीद (32) के रूप में हुई. घटना की जांच की जा रही है. असलम का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. परिजनों को घटना की जानकारी दी. हादसे में घायल काजी मोहल्ला पुराना शहर निवासी समीर पुत्र सईद (15) व सैफू पुत्र सईद (13)का जिला अस्पताल में भर्ती है. हादसे के बाद मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गया.
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ससुराल आया था: बाइक सवार असलम, समीर एवं सैफू एक बाइक से बजरिया से कागजी मोहल्ला जा रहे थे कि हटवाड़ा के सामने बाइक को सिटी बस ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक से गिर गए. सड़क पर गिरे असलम के ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया. मौके पर जमा लोगों ने सूचना 108 एंबुलेंस को दी. आधा घंटे एंबुलेंस नहीं आई तो लोगों ने अपने वाहन से तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने असलम को मृत घोषित कर दिया. दोनों घायलों का इलाज जारी है. भवानी मंडी निवासी असलम रविवार को कागजी मोहल्ला स्थित ससुराल आया था. वे बाइक से ससुराल पक्ष के दो बच्चों के साथ बजरिया घूमने गया था. बजरिया से लौटते समय हादसा हो गया.
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