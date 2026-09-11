मेरठ में सिटी बसों के पहिए थमे; 3 महीने का बकाया वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने काम रोका
कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने ₹4.26 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान का वादा किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 11:01 AM IST
मेरठ: शहर की 'लाइफलाइन' मानी जाने वाली 50 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन शुक्रवार सुबह 6:00 बजे पूरी तरह से ठप हो गया. वेतन भुगतान में धांधली और 3 महीने से बकाया सैलरी न मिलने से नाराज 200 बस परिचालकों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों को डिपो में ही खड़ा कर दिया.
वेतन भुगतान में धांधली और पिछले 3 महीने से बकाया सैलरी न मिलने से नाराज लगभग 200 बस परिचालकों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों को डिपो में ही खड़ा कर दिया. चक्का जाम से सुबह-सुबह दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के लिए निकले हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (MCTSL) द्वारा शहर में ई-बसों के संचालन के लिए परिचालकों की व्यवस्था का ठेका रायबरेली की एजेंसी एसएस एंटरप्राइजेज को दिया गया है. कंपनी और ठेकेदार के बीच परिचालकों को ₹4.26 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करने की बात तय हुई थी.
ठेकेदार एसएस एंटरप्राइजेज ने 3 महीने तक वेतन लटकाने के बाद जब भुगतान किया, तो महज ₹3.16 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से पैसे खाते में ट्रांसफर किए. कर्मचारियों के मुताबिक, प्रति किलोमीटर ₹1.10 पैसे की सीधी कटौती की गई है. 3 महीने से सैलरी न मिलने और अब उसमें भी कटौती किए जाने से नाराज होकर कर्मचारियों ने सुबह 6:00 बजे से बसों के पहिए रोक दिए.
हड़ताल की खबर मिलते ही विभाग के अधिकारी एआरएम दुष्यंत और बस संचालन प्रभारी सचिन सक्सेना तुरंत मौके पर पहुंचे और उग्र कर्मचारियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. हालांकि, परिचालकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पूरी रकम का भुगतान नहीं होता, एक भी बस डिपो से बाहर नहीं जाएगी.
परिचालक शाखा के मंत्री कवींद्र का कहना है कि हमसे कंपनी ने ₹4.26 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान का वादा किया था. पहले तो 3 महीने तक हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया, जिससे हमारे परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई.
जब 3 महीने बाद पैसे दिए भी गए, तो ₹3.16 पैसे प्रति किमी के हिसाब से काटकर भेजे गए. यह सीधे तौर पर कर्मचारियों का शोषण है. जब तक हमें पूरा ₹4.26 प्रति किमी का हिसाब और बकाया 2 महीने की सैलरी नहीं मिल जाती, तब तक सिटी बसों का चक्का जाम रहेगा.
बस संचालन प्रभारी सचिन सक्सेना का कहना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी एसएस एंटरप्राइजेज और परिचालकों के बीच दर (Rate) और बकाया वेतन भुगतान को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसके कारण संचालन बाधित हुआ है. हमने परिचालकों की मांगों को सुना है और ठेका एजेंसी के प्रतिनिधियों से तुरंत संपर्क कर समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं.
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