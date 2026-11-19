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देहरादून में सिटी बस चालक के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद

सिटी बस चालक मारपीट मामला ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून के घंटाघर के पास सिटी बस चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाबा क्लॉथ दुकान के मालिक ने अपने 8 से 10 सहयोगियों के साथ मिलकर बस चालक मुकेश कुमार की सवारियों के सामने पिटाई कर दी. मारपीट की यह घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद सिटी बस यूनियन ने कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है. पीड़ित ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है.

जानकारी के अनुसार घटना 18 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है. आरोप है कि दुकान के बाहर सिटी बस खड़ी करने को लेकर दुकानदार नाराज था. इसी बात को लेकर उसने अपने सहयोगियों के साथ बस में बैठे चालक के साथ मारपीट की. घटना के बाद घायल चालक का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. मामले में देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसायटी ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. यूनियन ने सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है.