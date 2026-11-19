देहरादून में सिटी बस चालक के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद
देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसायटी ने मामले में एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 8:26 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के घंटाघर के पास सिटी बस चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाबा क्लॉथ दुकान के मालिक ने अपने 8 से 10 सहयोगियों के साथ मिलकर बस चालक मुकेश कुमार की सवारियों के सामने पिटाई कर दी. मारपीट की यह घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद सिटी बस यूनियन ने कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है. पीड़ित ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है.
जानकारी के अनुसार घटना 18 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है. आरोप है कि दुकान के बाहर सिटी बस खड़ी करने को लेकर दुकानदार नाराज था. इसी बात को लेकर उसने अपने सहयोगियों के साथ बस में बैठे चालक के साथ मारपीट की. घटना के बाद घायल चालक का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. मामले में देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसायटी ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. यूनियन ने सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है.
देहरादून में सिटी बस चालक के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद @dmdehradun @DehradunPolice @OfficeofDhami @pushkardhami खबर के लिए क्लिक क्लिक करें https://t.co/tF9ASFsTVF https://t.co/zLl3Y1XMbo— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 19, 2026
सिटी बस यूनियन ने दुकानदार पर सार्वजनिक सड़क को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया है कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों के वाहनों को सड़क पर खड़ा होने दिया जाता है. सिटी बसों और अन्य वाहनों को वहां रुकने से रोका जाता है. विरोध करने पर चालकों के साथ अभद्रता और धमकी देने की शिकायत भी की गई है.
सिटी बस यूनियन ने दुकान के निर्माण और जमीन की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन का आरोप है कि दुकान मंदिर की भूमि पर टीन शेड के अंतर्गत बनी हुई है. यूनियन ने एमडीडीए और राजस्व विभाग से भूमि के स्वामित्व, स्वीकृत मानचित्र और निर्माण की वैधता की जांच कराने की मांग की है.
सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा सिटी बसें आम जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं. बस चालकों के साथ इस तरह की मारपीट और सार्वजनिक सड़क के इस्तेमाल में बाधा डालना गंभीर मामला है. उन्होंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर यूनियन आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाएगी.
पढ़ें- देहरादून: चलती बस में चालक को पड़ा दौरा, बेकाबू वाहन ने 5 लोगों को रौंदा, एक की दर्दनाक मौत
पढ़ें- सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग के अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप, RTO ने साबित करने के लिए भेजा नोटिस
पढ़ें- सिटी बस यूनियन ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ, इमरजेंसी सेवा के लिए फ्री में देंगे बस