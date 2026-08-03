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गोरखपुर में सिटी बस कंडक्टर्स की हड़ताल; वेतन भुगतान की मांग, RM के समझाने पर माने

गोरखपुर में सिटी बस कंडक्टर्स की हड़ताल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन सोमवार को ठप हो गया. बस कंडक्टरों की ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर सुबह से ही हड़ताल शुरू कर दी. इसका बुरा असर सिटी बसों के संचालन पर पड़ा है. गोरखपुर सिटी बस के कंडक्टरों ने चार्जिंग पॉइंट स्टेशन महेसरा में बसें खड़ी करके हड़ताल शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए. कंडक्टरों का आरोप है कि समय से भुगतान नहीं मिलता है. हड़ताल का असर नौकरीपेशा कर्मचारियों पर पड़ा है, जो सुबह बसों का इंतजार कर रहे थे. हड़ताल के कारण शहर के हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह 5 बजे से ही बसें सड़कों पर फर्राटा भरने लगती हैं. स्कूल और नौकरीपेशा वाले लोग इन बसों से ही यात्रा करते हैं. सुबह बस न आने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वेतन भुगतान की मांग पर 27 सिटी बसों के पहिए थमे. (Video Credit: ETV Bharat) सिटी बस कंडक्टरों का आरोप है कि पिछली कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद नई कंपनी को वेतन की जिम्मेदारी दी गई है. कंपनी तय मानक से कम वेतन दे रही है, जबकि सारी चीजें पहले से तय थी.