ETV Bharat / state

शिमला में प्रवासी रेहड़ी मजदूर की मौत पर बवाल, जानें क्या है पूरा मामला ?

रेहड़ी मजदूर की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, सीटू प्रदेश अध्यक्ष ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग.

Migrant Street Vendor Chandan Death
रेहड़ी मजदूर की मौत पर सीटू का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:41 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले चंदन की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. दरअसल 31 मई को नगर निगम शिमला की कथित कार्रवाई के दौरान रेहड़ी लगाने वाला प्रवासी चंदन गंभीर रूप से घायल हो गया. आईजीएमसी शिमला अस्पताल के आईसीयू में चार दिन जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बुधवार को चंदन ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद रेहड़ी-फड़ी यूनियन और श्रमिक संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.

"प्रवासी चंदन आईजीएमसी अस्पताल के बाहर अपना सामना बचाने की कोशिश कर रहा था. नगर निगम की कार्रवाई के दौरान वो गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. आईजीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए." - विजेंद्र मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, सीटू

प्रवासी रेहड़ी मजदूर की मौत पर लोगों का हंगामा (ETV Bharat)

सरकार के सामने उठाई ये मांगें

विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मामले में गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए. उन्होंने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, बल्कि रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब और मेहनतकश लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है. विजेंद्र मेहरा ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो रेहड़ी-फड़ी यूनियन और सीटू व्यापक आंदोलन शुरू करेगी.

भागते हुए गिरकर घायल हुआ चंदन

चंदन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था. नगर निगम शिमला द्वारा तहबाजारी और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया. इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए चंदन वहां से भागा और भागते हुए गिर गया और घायल हो गया. जिसके बाद उसे आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 3 मई को चंदन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है. नगर निगम की कार्रवाई और उनके तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. वहीं, मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

विपक्ष के निशाने पर नगर निगम

वहीं, इस घटना के बाद कांग्रेस शासित नगर निगम विपक्ष के निशाने पर है. भाजपा सहित विभिन्न संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की कार्रवाई आम लोगों और छोटे कारोबारियों तक ही सीमित रहती है, जबकि बड़े स्तर पर हो रहे अतिक्रमणों और नियम उल्लंघनों के मामलों में अपेक्षित सख्ती दिखाई नहीं देती. वहीं, कई सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि कार्रवाई के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और लोगों को पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए.

ये भी पढ़ें: 'खालसा एंट्री टैक्स' सोची समझी साजिश', BJP-अकाली दल पर जानें क्यों बरसे मंत्री जगत सिंह नेगी?

ये भी पढ़ें: मां-बेटे ने की खुदकुशी, महिला की मौत, 10 साल का बच्चा गंभीर हालत में PGI रेफर

Last Updated : June 4, 2026 at 5:30 PM IST

TAGGED:

MIGRANT STREET VENDOR CHANDAN DEATH
MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA
CITU ON MIGRANT STREET VENDOR DEATH
CITU STATE PRESIDENT VIJENDRA MEHRA
CITU PROTEST AGAINST MC SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.