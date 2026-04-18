राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता जांच के आदेश के बाद सियासत तेज, विज बोले-"जांच में सामने आएगी सच्चाई"
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जांच आदेश के बाद राहुल गांधी नागरिकता विवाद पर सियासत तेज हो गई है.
Published : April 18, 2026 at 1:39 PM IST
अंबाला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं. इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मामले में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
अनिल विज की प्रतिक्रिया: मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में जांच की जाए. ये आरोप सामने आए हैं कि उन्होंने लंदन में नागरिकता ली हुई है. अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी. फिलहाल केवल जांच के निर्देश दिए गए हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा."
महिला आरक्षण बिल पर बोले विज: इसके अलावा लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल के गिरने पर भी अनिल विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "विपक्षी पार्टियों के पुरुष महिलाओं की शक्ति से घबरा गए और इसी कारण उन्होंने इस बिल को गिरवा दिया. यह महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल था. देश में जनसंख्या बढ़ने के बावजूद लोकसभा सीटों में बदलाव नहीं हुआ, जिससे प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है."
उठाया डिलिमिटेशन और जनसंख्या का मुद्दा:विज ने आगे कहा कि, "साल 1976 के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ, जबकि जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है. आज 172 सीटें ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है. एक प्रतिनिधि के लिए सभी की समस्याएं सुनना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में संतुलन बनाना बेहद जरूरी था. यह बिल जनहित में था लेकिन विपक्ष ने मिलकर इसे रोक दिया."
दुष्यंत चौटाला काफिला विवाद पर बोले विज: इसके अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोके जाने और बदतमीजी के आरोपों पर भी अनिल विज ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "यह बहुत गलत बात है. कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सभी के मान-सम्मान का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है."
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