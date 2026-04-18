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राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता जांच के आदेश के बाद सियासत तेज, विज बोले-"जांच में सामने आएगी सच्चाई"

अंबाला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं. इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मामले में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

अनिल विज की प्रतिक्रिया: मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में जांच की जाए. ये आरोप सामने आए हैं कि उन्होंने लंदन में नागरिकता ली हुई है. अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी. फिलहाल केवल जांच के निर्देश दिए गए हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा."

महिला आरक्षण बिल पर बोले विज: इसके अलावा लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल के गिरने पर भी अनिल विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "विपक्षी पार्टियों के पुरुष महिलाओं की शक्ति से घबरा गए और इसी कारण उन्होंने इस बिल को गिरवा दिया. यह महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल था. देश में जनसंख्या बढ़ने के बावजूद लोकसभा सीटों में बदलाव नहीं हुआ, जिससे प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है."