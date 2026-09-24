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सऊदी अरब में फंसे नागरिक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; वतन वापसी के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में रह रहे एक भारतीय नागरिक की पासपोर्ट संबंधी परेशानी पर विदेश मंत्रालय के सचिव को उसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने अशरफ की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया है.

केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता दिनेश चंद्र त्रिपाठी व राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता प्रदीप सिंह और याची की ओर से कृष्ण कुमार, विद्या सागर मिश्र व विकास कुमार मिश्र ने बहस की. कोर्ट को बताया गया कि याची के पासपोर्ट की अवधि 29 अगस्त को समाप्त हो चुकी है. उसने सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए आवेदन दे रखा है, जो लंबित है.

इन परिस्थितियों में कोर्ट ने निर्देश दिया कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 4(2)(ए) के तहत उसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कराया जाए, ताकि वह स्वदेश लौटकर अपने क्षेत्र के पासपोर्ट अधिकारी के यहां नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सके.