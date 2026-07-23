ETV Bharat / state

150 से ज्यादा पेपर लीक का दावा कर बोले जूली, 'अब पीएम मोदी को याद आई फास्ट ट्रैक कोर्ट'

जूली ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतें बना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात स्वीकार करना, इस बात का संकेत है कि समस्या गंभीर है.

Leader of the Opposition Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देने की बात याद आई है, जबकि उनकी सरकार के दौरान 150 से ज्यादा पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो चुका. गुरुवार को अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सवाल किया कि पिछले कई वर्षों से हो रहे पेपर लीक मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि समस्या गंभीर है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पेपर लीक पिछले कई वर्षों से हो रहे थे तो अब तक दोषियों और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन्होंने कहा कि नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर पिछले कई महीनों से छात्र और कांग्रेस आवाज उठाती रही है, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी. जूली ने आरोप लगाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था.

जूली ने पीएम पर साधा निशाना... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: गहलोत बोले: लोकतंत्र खत्म कर 50 साल राज करना चाहती है भाजपा, 'एनडीए हटाओ लोकतंत्र बचाओ' का बिगुल बजाना होगा

जूली ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है और युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है. लेकिन भाजपा किसके लिए प्रदर्शन कर रही है? उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा चुके हैं. जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि पेपर लीक होने से जिन अभ्यर्थियों का करियर प्रभावित हुआ और जिन छात्रों ने कथित रूप से मानसिक तनाव में आत्महत्या की, इन घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के मामलों में सरकार की ओर से मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार में कई मामलों का खुलासा न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हो रहा है.

TAGGED:

TIKARAM JULLY ON PAPER LEAK
JULLY ON FAST TRACK COURT
JULLY TARGETS BJP GOVERNMENT
JULLY TARGETS PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.