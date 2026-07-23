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150 से ज्यादा पेपर लीक का दावा कर बोले जूली, 'अब पीएम मोदी को याद आई फास्ट ट्रैक कोर्ट'

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देने की बात याद आई है, जबकि उनकी सरकार के दौरान 150 से ज्यादा पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो चुका. गुरुवार को अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सवाल किया कि पिछले कई वर्षों से हो रहे पेपर लीक मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि समस्या गंभीर है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पेपर लीक पिछले कई वर्षों से हो रहे थे तो अब तक दोषियों और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन्होंने कहा कि नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर पिछले कई महीनों से छात्र और कांग्रेस आवाज उठाती रही है, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी. जूली ने आरोप लगाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था.