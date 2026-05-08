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बिहार के इस जिले में CISF ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, 110 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुमति

किशनगंज में बनेगा CISF ट्रेनिंग सेंटर ( ETV Bharat File )