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बिहार के इस जिले में CISF ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, 110 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुमति

किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा. इसके लिए 110 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से मिल गयी है.

CISF Training Centre In Kishanganj
किशनगंज में बनेगा CISF ट्रेनिंग सेंटर (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 1:37 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा. इसकी जानकारी सम्राट चौधरी ने अपने 'X' हैंडल पर दी. सीएम ने कहा कि किशनगंज जिले के पोठिया में औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (RTC) की स्थापना अनुमति प्रदान की गई है. पोठिया अंचल में 110 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे एक हजार CISF जवानों को प्रशिक्षण भी मिलेगा.

1000 जवानों को ट्रेनिंग की व्यवस्था: सम्राट चौधरी ने बताया कि इस केन्द्र में 1000 सीआईएसएफ जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी. किशनगंजमें रोजगार और विकाश के अवसर मिलेंगे. इसके साध ही देश की सुरक्षा बढ़ेगी.

CISF के काम: सीआईएसएफ कई महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, जैसे एयरपोर्ट को सुरक्षा देना, परमाणु संयंत्र को सुरक्षा देना, रेल मेट्रो आदि को सुरक्षा प्रदान करना, तेल रिफाइनरी स्टील प्लांट को सुरक्षा प्रदान करना, प्रमुख सरकारी भवनों को सुरक्षा प्रदान करना एवं कुछ प्रमुख वीवीआईपी लोगों को भी सुरक्षा देना इसके मुख्य काम हैं.

सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार: इसके लिए सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है. सीएम ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है. किशनगंज जिला अपने भौगोलिक स्थिति के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. बांग्लादेश और नेपाल राष्ट्र से काफी करीब होने और कई इलाके में यह दूरी और भी कम होने के कारण इसका सामरिक महत्व बढ़ जाता है.

किशनगंज के लोगों में उत्साह: जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खास नजर बनाए हैं. समय समय पर कई बदलाव देखे जा रहे है. हाल के दिनों में ही क्षेत्र में हुए एक साथ तीन हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे देख क्षेत्र के लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही थी. योजना पर अब मुहर लग गई है.

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