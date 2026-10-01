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जीरो कोल लीकेज अभियानः सीआईएसएफ का बड़ा प्रहार, 200 टन से ज्यादा अवैध कोयला बरामद

रांचीः अवैध कोयला कारोबार और कोयले के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने बोकारो में बड़ी कार्रवाई की है.

सीसीएल के बीएंडके क्षेत्र के चरकपनिया गांव के समीप वेदकारो खदान इलाके में चलाए गए विशेष अभियान में सुरक्षा बल ने 207.17 टन ग्रेड-4 कोयला बरामद किया. कार्रवाई के दौरान अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही चार मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं.

सीआईएसएफ ने दी जानकारी

सीआईएसएफ के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीआईएसएफ को वेदकारो खदान के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोयला निकालने और उसे खपाने वाले नेटवर्क के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीसीएल के साथ समन्वय कर इलाके में विशेष अभियान चलाया गया. कार्रवाई को इस तरह अंजाम दिया गया कि अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग सके.

इस अभियान में हवाई निगरानी के लिए ड्रोन, त्वरित कार्रवाई दल और खोजी कुत्तों की मदद ली गई. पहले ड्रोन के जरिए खदान और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी की गई. संदिग्ध गतिविधियों वाले स्थानों की पहचान के बाद सुरक्षा बलों ने जमीन पर सघन तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमा किया गया कोयला बरामद हुआ.

अवैध कारोबारियों के नेटवर्क पर बढ़ा दबाव

सीआईएसएफ की इस कार्रवाई को ‘जीरो कोल लीकेज’ अभियान के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ अवैध रूप से जमा कोयला बरामद करना नहीं, बल्कि खदानों से कोयले की चोरी और उसके अवैध परिवहन से जुड़े पूरे तंत्र पर शिकंजा कसना है. कार्रवाई के दौरान चार मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं.