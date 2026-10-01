ETV Bharat / state

जीरो कोल लीकेज अभियानः सीआईएसएफ का बड़ा प्रहार, 200 टन से ज्यादा अवैध कोयला बरामद

जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत सीआईएसएफ ने बोकारो में बड़ी कार्रवाई की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

CISF takes major action in Bokaro during Zero Coal Leakage campaign
सीआईएसएफ की कार्रवाई में बरामद अवैध कोयला (सौ. CISF)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः अवैध कोयला कारोबार और कोयले के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने बोकारो में बड़ी कार्रवाई की है.

सीसीएल के बीएंडके क्षेत्र के चरकपनिया गांव के समीप वेदकारो खदान इलाके में चलाए गए विशेष अभियान में सुरक्षा बल ने 207.17 टन ग्रेड-4 कोयला बरामद किया. कार्रवाई के दौरान अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही चार मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं.

सीआईएसएफ ने दी जानकारी

सीआईएसएफ के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीआईएसएफ को वेदकारो खदान के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोयला निकालने और उसे खपाने वाले नेटवर्क के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीसीएल के साथ समन्वय कर इलाके में विशेष अभियान चलाया गया. कार्रवाई को इस तरह अंजाम दिया गया कि अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग सके.

इस अभियान में हवाई निगरानी के लिए ड्रोन, त्वरित कार्रवाई दल और खोजी कुत्तों की मदद ली गई. पहले ड्रोन के जरिए खदान और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी की गई. संदिग्ध गतिविधियों वाले स्थानों की पहचान के बाद सुरक्षा बलों ने जमीन पर सघन तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमा किया गया कोयला बरामद हुआ.

अवैध कारोबारियों के नेटवर्क पर बढ़ा दबाव

सीआईएसएफ की इस कार्रवाई को ‘जीरो कोल लीकेज’ अभियान के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ अवैध रूप से जमा कोयला बरामद करना नहीं, बल्कि खदानों से कोयले की चोरी और उसके अवैध परिवहन से जुड़े पूरे तंत्र पर शिकंजा कसना है. कार्रवाई के दौरान चार मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं.

माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल अवैध कोयला गतिविधियों में निगरानी और आवाजाही के लिए किया जा रहा था. बरामद कोयले और जब्त वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है.

तकनीक और जमीनी कार्रवाई का मेल

इस अभियान में सीआईएसएफ ने आधुनिक तकनीक और जमीनी स्तर की कार्रवाई को एक साथ इस्तेमाल किया. ड्रोन से संदिग्ध स्थानों की पहचान की गई, जबकि त्वरित कार्रवाई दल और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके की गहन जांच की गई.

इस संयुक्त रणनीति के कारण बड़ी मात्रा में अवैध कोयला बरामद करने में सफलता मिली. पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. सीआईएसएफ और सीसीएल की संयुक्त कार्रवाई से कोयले के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन में शामिल लोगों पर दबाव बढ़ा है. कोल तस्करो के बीच दहशत है.

इसे भी पढ़ें-

इसे भी पढ़ें-

इसे भी पढ़ें-

TAGGED:

BOAKRO
ZERO COAL LEAKAGE CAMPAIGN
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
ACTION ON ILLEGAL COAL MINING TRADE
CISF ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.