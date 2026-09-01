ETV Bharat / state

कोडरमा में CISF के सब इंस्पेटर की मौत, उत्तराखंड के थे निवासी

कोडरमा: जिले के थर्मल पावर प्लांट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई. वो उत्तराखंड के पिथौडागढ़ के रहने वाले वाले थे. एक साल पहले ही उनकी पदस्थापना केटीपीएस की सीआईएसएफ इकाई में हुई थी. बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर श्याम सिंह 2 साल बाद रिटायर भी होने वाले थे,

जानकारी के अनुसार श्याम सिंह बीती रात ड्यूटी पर तैनात थे. रात के तकरीबन 12:30 बजे उन्हें ड्यूटी के दौरान बेचैनी महसूस होने लगी, जिसकी सूचना उन्होंने अपने सहकर्मियों को दी. जिसके बाद उनके सहकर्मी उनके पास पहुंचे और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एंबुलेंस की मदद से उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सदर अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इधर घटना की सूचना श्याम सिंह के परिजनों को दे दी गई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

कोडरमा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सोमवार की रात को सीआईएसएफ जवान को सदर अस्पताल लाया गया था. उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और उसकी मौत हो गई, मेडिकल बोर्ड गठन कर सीआईएसएफ जवान का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत कैसे हुई पता चल पाएगा.