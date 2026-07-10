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अवैध कोयला कारोबार पर सीआईएसएफ का बड़ा प्रहार, कोयला से लदे दो पिकअप वाहन जब्त

बोकारो में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ छापेमारी करते हुए सीआईएसएफ ने 10.8 टन कोयले से लदे दो पिकअप वाहन को जब्त किए हैं.

ILLEGAL COAL SEIZED IN BOKARO
सीआईएसएफ द्वारा जब्त कोयला से लदा वाहन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 10:44 AM IST

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बोकारो: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बोकारो और धनबाद सहित अन्य क्षेत्रों में कोयले के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने को लेकर दिए गए निर्देश का असर दिखने लगा है. इसके तहत एक तरफ कोयले से लदे दो अवैध पिकअप वाहनों को जब्त किया गया, तो दूसरी तरफ पोकलेन मशीन से वन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित खदानों को ध्वस्त कर दिया गया है.

सीसीएल करगली के कमांडेंट राजप्रताप सिंह कोयला तस्करी पर नकेल कसने के लिए रात में स्वयं सड़क पर उतरे . सीसीएल परियोजना के बोकारो एवं करगली एरिया अंतर्गत कारो क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन के विरुद्ध सीआईएसएफ द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई. संदिग्ध गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे लगभग 10.8 टन कच्चे कोयले सहित दो पिकअप वाहनों को जब्त किया है.

सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

निगरानी दल द्वारा सूचना दी गई कि दो संदिग्ध पिकअप वाहन बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाषनगर बस्ती की ओर से करगली बाजार की दिशा में जा रहे हैं. सीआईएसएफ वाहन एवं जवानों को देखते ही दोनों पिकअप वाहनों के चालक अपने वाहन कारो मोड़ पर छोड़कर मौके से फरार हो गए. दोनों वाहनों से 5.7 टन तथा 5.1 टन कच्चा कोयला लदा हुआ पाया गया. मौके पर उक्त कोयले के परिवहन से संबंधित कोई वैध चालान, ई-ट्रांजिट चालान अथवा अन्य अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. साथ ही, जब्त कोयले अथवा वाहनों पर वैध स्वामित्व अथवा कब्जे का दावा करने के लिए कोई व्यक्ति भी उपस्थित नहीं हुआ.

सीआईएसएफ की इस कार्रवाई से अवैध कोयला परिवहन में संलिप्त तत्वों में हड़कंप मच गया है. अवैध रूप से कोयला परिवहन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, जो खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के प्रावधानों का उल्लंघन है. सीसीएल प्रबंधन से प्राप्त संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर जब्त दोनों पिकअप वाहनों एवं कोयले को अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु बेरमो पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है.

बेरमो थाना प्रभारी ने दी जानकारी

मामले में बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ के द्वारा दो पिकअप वाहन जिसमें कोयला लोड था को जब्त कर थाना के सुपुर्द किया गया. मामले में वाहन मालिक की जानकारी ली जा रही है. वन अधिनियम एवं खनन विभाग से संपर्क कर इस पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उक्त छापामारी अभियान का नेतृत्व उप कमांडेंट गारा अभिलाष ने किया. अभियान में उप निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, मो इफ्तेखार अंजुम, आरक्षक जोथमारी एम सहित अन्य सीआईएसएफ जवान शामिल थे.

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