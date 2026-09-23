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सीसीएल के मगध क्षेत्र में CISF की बड़ी कार्रवाई, पुलबसिया साइडिंग के पास 200 टन कोयला जब्त

सीआईएसएफ ने सीसीएल के मगध क्षेत्र में कोयला चोरी और अवैध निकासी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार

CISF seized large quantity of coal
पुलबसिया साइडिंग के पास से जब्त कोयला और सीआईएसएफ के पदाधिकारी व जवान. (फोटो-सौ. सीआईएसएफ)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 8:14 PM IST

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रांची: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के मगध क्षेत्र में कोयला चोरी और अवैध निकासी के खिलाफ CISF ने बड़ी कार्रवाई की है. CISF यूनिट मगध-अमरपाली और एनके पिपरवार के जवानों की संयुक्त टीम ने पुलबसिया साइडिंग के पास छापेमारी कर करीब 200 टन कोयला जब्त किया है.

CISF की ओर से मगध और अमरपाली क्षेत्र में औपचारिक रूप से तैनाती के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. यहां CISF की तैनाती 19 सितंबर 2026 को की गई थी. इसके कुछ ही दिनों बाद सीआईएसएफ ने कोयले के अवैध उठाव और लीकेज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में कोयला बरामद किया.

सीआईएसएफ ने दी जानकारी

सीआईएसएफ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार टीम को पुलबसिया साइडिंग के आसपास कोयले के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी. इसके बाद जवानों ने कार्रवाई करते हुए मौके से करीब 200 टन कोयला जब्त किया है. कार्रवाई के बाद इलाके में कोयले की अवैध निकासी से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया.

जीरो कोल लीकेज पॉलिसी

CISF अधिकारियों के अनुसार, जीरो कोल लीकेज पॉलिसी के तहत कोयले की चोरी, अवैध परिवहन और अनधिकृत निकासी पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसके लिए संवेदनशील स्थानों की निगरानी बढ़ाने के साथ ही सूचना के आधार पर छापेमारी और जांच अभियान चलाया जा रहा है. मगध-अमरपाली क्षेत्र CCL के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में शामिल है.

यहां से बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन और परिवहन होता है. ऐसे में कोयले की सुरक्षा को लेकर CISF की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. CISF ने कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति और CCL के महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा.

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