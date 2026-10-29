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मगध कोलफील्ड में CISF की बड़ी कार्रवाई, 35 टन कोयला लदा हाइवा जब्त

रांचीः झारखंड के लातेहार स्थित मगध कोलफील्ड में कोयला चोरी और अवैध ढुलाई के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force - CISF) ने बड़ी कार्रवाई की है. CISF की टीम ने मगध क्षेत्र के चामातू मोड़ के पास बुधवार देर रात कोयला लदे एक हाइवा ट्रक को जब्त किया. हाइवा में करीब 32 से 35 टन कोयला लदा हुआ था.

CISF की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई कोयला चोरी और अवैध रूप से कोयले की निकासी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. मगध-अम्रपाली कोयला क्षेत्र में CISF की तैनाती करीब एक महीने पहले की गई थी. इसके बाद से लगातार छापेमारी, निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया जा रहा है. इन कार्रवाइयों के दौरान अब तक कई वाहनों को जब्त करने के साथ करीब 700 से 800 टन कोयला बरामद किया गया है.

कोयला चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान

मगध-अम्रपाली कोयला क्षेत्र में कोयले की चोरी और अवैध ढुलाई पर लगाम लगाने के लिए CISF की टीम लगातार सक्रिय है. खुफिया सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और घात लगाकर कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की संपत्ति की सुरक्षा करना और कोयले की अवैध निकासी को रोकना है. CISF के अनुसार, कोयला क्षेत्र में तैनाती का मकसद केंद्रीय गृह मंत्रालय की जीरो कोल लीकेज नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करना भी है.

अधिकारियों के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

चामातू मोड़ के पास की गई कार्रवाई का नेतृत्व सहायक कमांडेंट सुभाष कुमार और इंस्पेक्टर एसएन व्यास ने किया. अभियान में CISF के अन्य जवान भी शामिल थे. पूरी कार्रवाई DIG सुमन सिंह और कमांडेंट अमित कुमार के मार्गदर्शन में की गई.