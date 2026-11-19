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जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर भीतर कूदा शख्स, सीआईएसएफ ने दबोचा

जयपुर एयरपोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में कड़ी सुरक्षा वाले जयपुर हवाई अड्डे की सुरक्षा में सेंध का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ऊंची दीवार फांदकर भीतर कूद गया. सुरक्षा में तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की नजर उस पर पड़ी तो जवानों ने दौड़कर उस शख्स को दबोच लिया. सीआईएसएफ के जवानों ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. सीआईएसएफ के एएसआई की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ जयपुर एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है. हालांकि, पकड़ा गया शख्स खानाबदोश बताया जा रहा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है.