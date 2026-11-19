जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर भीतर कूदा शख्स, सीआईएसएफ ने दबोचा
जयपुर एयरपोर्ट थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया- मुकदमे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.
Published : November 19, 2026 at 2:09 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में कड़ी सुरक्षा वाले जयपुर हवाई अड्डे की सुरक्षा में सेंध का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ऊंची दीवार फांदकर भीतर कूद गया. सुरक्षा में तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की नजर उस पर पड़ी तो जवानों ने दौड़कर उस शख्स को दबोच लिया. सीआईएसएफ के जवानों ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. सीआईएसएफ के एएसआई की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ जयपुर एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है. हालांकि, पकड़ा गया शख्स खानाबदोश बताया जा रहा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है.
सीआईएसएफ ने पुलिस को दी सूचना: जयपुर एयरपोर्ट थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा ने बताया, यह घटना जयपुर हवाई अड्डे पर 17 नवंबर की सुबह करीब 9:45 बजे की है. जब नंदा दुलाल दास नाम का शख्स ऊंची दीवार फांदकर जयपुर हवाई अड्डे परिसर के भीतर कूद गया. हवाई अड्डे पर सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने दौड़कर उसे दबोच लिया. जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. सीआईएसएफ के जवानों ने आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
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सीआईएसएफ के एएसआई की रिपोर्ट पर मुकदमा: थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा ने बताया- सीआईएसएफ के एएसआई श्रवण कुमार ने आरोपी के खिलाफ 18 नवंबर को जयपुर एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी एयरपोर्ट की बाउंड्री कूदकर अंदर चला गया. इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(2) के तहत आरोपी के खिलाफ गैर कानूनी रूप से हवाई अड्डे में जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच थाने के एएसआई रामराज को सौंपी गई है.
आरोपी का मेडिकल करवाएगी पुलिस: विनोद कुमार वर्मा ने बताया- मुकदमे में पुलिस ने आरोपी नंदा दुलाल दास को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ और मुकदमे में अग्रिम अनुसंधान जारी है. उनका यह भी कहना है कि आरोपी खानाबदोश है. प्रारंभिक तौर पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है. वह फिलहाल, पुलिस के सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं दे पा रहा है. आरोपी का मेडिकल मुआयना भी करवाया जा रहा है.
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