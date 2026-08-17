दिल्ली मेट्रो में CISF जवान पर लगा महिला यात्री की फोटो खींचने का आरोप, जांच के बाद जवान सस्पेंड
दिल्ली मेट्रो में CISF जवान पर महिला यात्री की छिपकर फोटो लेने का आरोप लगा. जिसके बाद जवान को सस्पेंड कर दिया गया है.
Published : August 17, 2026 at 7:29 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एम्स मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के एक जवान द्वारा एक युवती की चोरी-छिपे तस्वीरें खींचने का गंभीर मामला तूल पकड़ गया है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और महकमे की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अधिकारी को रविवार को सस्पेंड कर दिया गया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार देर रात दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित एम्स मेट्रो स्टेशन के परिसर में हुई. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवती और अन्य मेट्रो यात्री सीआईएसएफ के जवान से तीखे सवाल-जवाब कर रहे हैं. युवती का आरोप है कि उक्त जवान ने चोरी-छिपे उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में क्लिक की थीं. जब युवती ने शक होने पर जवान से पूछताछ की, तो उसने पहले इससे साफ इनकार कर दिया.
गैलरी चेक करने पर खुली पोल
युवती के दबाव बनाने और मोबाइल फोन की गैलरी की जांच करने पर सारा सच सामने आ गया. फोन के अंदर युवती की कई तस्वीरें मौजूद थीं. इसके बाद मौके पर मौजूद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो में युवती को यह कहते हुए साफ सुना जा सकता है, "यह क्या है? मेरी फोटो डिलीट करो." तस्वीरें मिलने के बाद यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.
छीना-झपटी और हंगामा
वीडियो में कुछ यात्री सीआईएसएफ जवान से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. गुस्से में आए कुछ लोगों ने जवान का कॉलर तक पकड़कर खींच लिया. इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और मेट्रो में अफरा-तफरी मच गई. यह दावा भी किया गया है कि हंगामे के दौरान स्थिति बिगड़ने पर जवान ने यात्रियों पर बंदूक तान दी थी, हालांकि पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की जानी बाकी है. दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता ने सीसीटीवी की जांच और मामला सीआईएसएफ को सौंपे जाने की बात कही है.
मेट्रो पुलिस के अनुसार, इस घटना की सूचना रविवार करीब 12:40 बजे पीसीआर कॉल के जरिए मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. हालांकि, शुरुआती स्तर पर युवती ने लिखित शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी उच्च सीआईएसएफ अधिकारियों को दी. सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो और मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है. घटना सामने आने के कुछ ही समय के भीतर आरोपी अधिकारी को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले की विभागीय जांच तेजी से जारी है ताकि घटना के सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके.
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