ETV Bharat / state

लड़की से मिलने बुलाकर CISF जवान को बनाया बंधक, खाते से उड़ाए करीब 3 लाख रुपये

पटना: राजधानी पटना में सीआईएसफ जवान ठगी के शिकार हुए हैं. लड़की से मिलने के बहाने पीरबहोर बुलाकर उसको दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. आरोप है कि बंधक बनाए गए जवान के बैंक खातों से करीब तीन लाख रुपये निकाल लिए गए. मामले में पीरबहोर थाना पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है.

दोनों आरोपी गिरफ्तार: आरोपियों की पहचान लखीसराय निवासी विकास कुमार उर्फ शुभंकर और छपरा निवासी हर्ष कुमार उर्फ धीरज कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से 50 हजार रुपये नकद, जवान के दो एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया है. वहीं, बैंक खाते में मौजूद 1.88 लाख रुपये को पुलिस ने होल्ड करा दिया है.

पटना में पोस्टेड में हैं जवान: टाउन डीएसपी ने बताया कि दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र निवासी सीआईएसएफ जवान वर्तमान में पटना स्थित पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय में तैनात हैं. पिछले कुछ दिनों से मोबाइल फोन के जरिए उनकी एक लड़की से बातचीत हो रही थी. 15 अगस्त को लड़की ने मिलने के बहाने उन्हें पीरबहोर इलाके में बुलाया था. जवान के वहां पहुंचने के बाद दो युवकों ने कथित तौर पर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. दोनों उन्हें मिंटो छात्रावास के एक खाली कमरे में ले गए.

सीआईएसफ जवान को बनाया बंधक: जवान के साथ मारपीट भी की गई. उनका मोबाइल फोन और दो एटीएम कार्ड छीन लिए गए. आरोपियों ने जवान को डरा-धमकाकर कमरे में बंद रखा. इसी दौरान जबरन उनके बैंक खातों से करीब तीन लाख रुपये की निकासी भी कर ली. दोनों आरोपी लगातार जवान की निगरानी कर रहे थे.

छानबीन में जुटी पुलिस: अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रकम किस तरीके से निकाली गई और इस पूरी घटना में अन्य कौन लोग शामिल थे. 17 अगस्त को दोनों आरोपी कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर पानी पीने के लिए बाहर चले गए. इसी दौरान जवान को भागने का मौका मिल गया. वह छात्रावास से निकलकर सीधे पीरबहोर थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना पुलिस सक्रिय हो गई.