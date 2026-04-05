ETV Bharat / state

धनबाद में डबल हादसा: प्लांट ब्लास्ट के बाद जहरीली गैस रिसाव, सीआईएसफ जवान और कोलकर्मी समेत पांच की बिगड़ी तबीयत

धनबाद: जिले के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित कपाल घाट में देर रात हुए जहरीली गैस रिसाव ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया. इस घटना में CISF के जवान, एक अधिकारी और BCCL कर्मचारी समेत कुल पांच लोग चपेट में आ गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, पास के बंद पड़े प्लांट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से इस गैस रिसाव का कनेक्शन भी सामने आ रहा है.

कपाल घाट में जहरीली गैस रिसाव की घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. गैस की चपेट में आने से सीआईएसएफ के दो जवान, एक अधिकारी और बीसीसीएल के दो कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। सभी को तत्काल इलाज के लिए सरायढेला स्थित बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

धनबाद में डबल हादसा (Etv Bharat)

सीआईएसएफ अधिकारी दर्शन सिंह, जवान ज्ञान सिंह और बीसीसीएल कर्मचारी दुनियालाल सिंह का इलाज मेल मेडिकल वार्ड में चल रहा है, जबकि सीआईएसएफ कांस्टेबल बिपिन कुमार और कर्मचारी पूना बाउरी को आईसीयू रिकवरी वार्ड में रखा गया है.

घटना के संबंध में इलाजरत दुनियालाल सिंह ने बताया कि वह पुटकी दामोदर नदी के किनारे स्थित कपाल घाट पर ड्यूटी पर थे, जहां से पानी की सप्लाई की जाती है. रात करीब साढ़े 11 बजे अचानक गले में जलन और उल्टियां शुरू हो गईं, साथ ही सांस लेने में परेशानी होने लगी.

वहीं, CISF जवान ज्ञान सिंह ने बताया कि वह कैंप में सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर बुलाया गया. बाहर निकलते ही गैस के संपर्क में आने से गले में जलन और उल्टी शुरू हो गई. सूचना मिलते ही क्यूआरटी मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया.

सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़ता कनेक्शन: