धनबाद में डबल हादसा: प्लांट ब्लास्ट के बाद जहरीली गैस रिसाव, सीआईएसफ जवान और कोलकर्मी समेत पांच की बिगड़ी तबीयत
धनबाद के पुटकी में जहरीली गैस रिसाव से सीआईएसएफ जवान और कोलकर्मी सहित पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई.
Published : April 5, 2026 at 4:54 PM IST
धनबाद: जिले के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित कपाल घाट में देर रात हुए जहरीली गैस रिसाव ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया. इस घटना में CISF के जवान, एक अधिकारी और BCCL कर्मचारी समेत कुल पांच लोग चपेट में आ गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, पास के बंद पड़े प्लांट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से इस गैस रिसाव का कनेक्शन भी सामने आ रहा है.
कपाल घाट में जहरीली गैस रिसाव की घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. गैस की चपेट में आने से सीआईएसएफ के दो जवान, एक अधिकारी और बीसीसीएल के दो कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। सभी को तत्काल इलाज के लिए सरायढेला स्थित बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
सीआईएसएफ अधिकारी दर्शन सिंह, जवान ज्ञान सिंह और बीसीसीएल कर्मचारी दुनियालाल सिंह का इलाज मेल मेडिकल वार्ड में चल रहा है, जबकि सीआईएसएफ कांस्टेबल बिपिन कुमार और कर्मचारी पूना बाउरी को आईसीयू रिकवरी वार्ड में रखा गया है.
घटना के संबंध में इलाजरत दुनियालाल सिंह ने बताया कि वह पुटकी दामोदर नदी के किनारे स्थित कपाल घाट पर ड्यूटी पर थे, जहां से पानी की सप्लाई की जाती है. रात करीब साढ़े 11 बजे अचानक गले में जलन और उल्टियां शुरू हो गईं, साथ ही सांस लेने में परेशानी होने लगी.
वहीं, CISF जवान ज्ञान सिंह ने बताया कि वह कैंप में सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर बुलाया गया. बाहर निकलते ही गैस के संपर्क में आने से गले में जलन और उल्टी शुरू हो गई. सूचना मिलते ही क्यूआरटी मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया.
सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़ता कनेक्शन:
इस घटना की जांच में एक अहम कड़ी सामने आई है. जिस स्थान पर गैस रिसाव हुआ, उसके पास ही बंद पड़ा एक सीपीपी प्लांट है. इसी प्लांट में देर रात कुछ युवक चोरी के इरादे से घुसे थे, जहां लोहे की कटिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में तीन युवकों - आनंद, संजय यादव और अजहरुद्दीन की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं.
बताया जा रहा है कि यह एक सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट) था, जहां रिजेक्शन कोल से बिजली बनाई जाती थी और पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ा है. विशेषज्ञों के अनुसार, प्लांट के पाइपों में मिथेन और अन्य जहरीली गैसें जमा हो सकती हैं. आशंका जताई जा रही है कि कटिंग और ब्लास्ट के कारण पाइप क्षतिग्रस्त हुए, जिससे गैस का रिसाव शुरू हुआ और आसपास के लोग इसकी चपेट में आ गए.
जांच जारी:
इस पूरे मामले में बीसीसीएल और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है. बीसीसीएल के जीएम अरिंदम मुस्तफी ने कहा कि गैस रिसाव और सिलेंडर ब्लास्ट दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लास्ट की घटना अलग है, लेकिन सभी पहलुओं को जोड़कर जांच की जा रही है.
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