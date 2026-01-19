ETV Bharat / state

गया एयरपोर्ट पर GPS ट्रैकर लेकर सफर कर रहा था विदेशी नागरिक, CISF ने पकड़ा

गया: बिहार के गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चिली के एक नागरिक को हिरासत में ले लिया है. यह यात्री बैंकॉक जाने वाली थाई एयरवेज की उड़ान TG 328 में सवार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था. सुरक्षा जांच के दौरान उसके हैंड बैगेज में संदिग्ध उपकरण दिखाई दिए, जिसके बाद CISF ने तत्काल कार्रवाई की और उसे जिला पुलिस के हवाले कर दिया.

यात्री की पहचान और यात्रा का उद्देश्य: पकड़े गए यात्री की पहचान वेस्ली एंड्रेस फरफान (Wesley Andres Farfan Waters) के रूप में हुई है, जो चिली का नागरिक है. वह रविवार को गया एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए रवाना होने वाला था. प्रस्थान गेट पर उसकी और उसके सामान की सामान्य सुरक्षा जांच चल रही थी, तभी एक्स-रे मशीन में असामान्य वस्तु दिखाई दी. CISF अधिकारियों ने तुरंत बैग की भौतिक जांच की, जिसमें अति आधुनिक गर्मिन GPS ट्रैकर बरामद हुए.

संदिग्ध उपकरणों की बरामदगी: एक्स-रे स्कैनिंग के बाद बैग में दो संदिग्ध गार्मिन जीपीएस ट्रैकर मिले. CISF ने यात्री से इन उपकरणों को ले जाने के लिए वैध अनुमति पत्र या आधिकारिक दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका. इसके अलावा, वह अधिकारियों के सवालों का भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. यह उपकरण अत्याधुनिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि इनका दुरुपयोग गैरकानूनी गतिविधियों में हो सकता है.

विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन: भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमों के अनुसार, बिना उचित अनुमति के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या GPS डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है. यह सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन है. CISF ने तत्काल इसकी सूचना मगध मेडिकल थाने को दी और यात्री को आगे की जांच के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इस तरह की कार्रवाई से एयरपोर्ट पर संभावित जोखिम को रोका गया.

पुलिस द्वारा गहन जांच: अब जिला पुलिस यात्री से विस्तृत पूछताछ कर रही है. मुख्य सवाल यह हैं कि यात्री GPS ट्रैकर का उपयोग किस उद्देश्य से कर रहा था? उसने पहले किन-किन स्थानों पर इनका इस्तेमाल किया? और क्या कोई अन्य संदिग्ध गतिविधि इससे जुड़ी है? प्रारंभिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.