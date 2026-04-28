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57 लाख की साइबर ठगी मामले में CISF कांस्टेबल गिरफ्तार; कंबोडिया से जुड़े नेटवर्क के तार

DCP क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए सिपाही को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया जा रहा है.

57 लाख की साइबर ठगी मामले में CISF कांस्टेबल गिरफ्तार.
57 लाख की साइबर ठगी मामले में CISF कांस्टेबल गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 11:19 AM IST

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कानपुर: रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर को डिजिटल अरेस्ट करके हुई 57 लाख की ठगी मामले में CISF कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने CISF कांस्टेबल को ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किया है. इस मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है.

DCP क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए सिपाही को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शुरुआती पूछताछ में सिपाही ने कोलकाता के दो संदिग्धों के नामों का खुलासा किया है, जिनकी तलाश में टीमें दबिश दी जा रही है. सिपाही से कानपुर में होने वाली पूछताछ के बाद इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के कई और बड़े राजफाश होने की संभावना है.

कंबोडिया से जुड़ा नेटवर्क: पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरोह के तार कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं. गिरफ्तार सिपाही महज 10 हजार रुपए के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करता था. शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि सिपाही के जरिए जो बैंक खाते तैयार किए गए थे, उनका नियंत्रण कंबोडिया में बैठे साइबर आकाओं के पास था.

आरोपी सिपाही दाऊद अंसारी कथित तौर पर कोलकाता के कुछ युवकों के संपर्क में था. वह लोग गिरोह के लिए बिचौलिए का काम करते थे. ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों में घुमाने के बाद अंततः अंतरराष्ट्रीय चैनलों के जरिए ट्रांसफर किया जाता था. फिलहाल पुलिस उन फरार सहयोगियों की तलाश में जुटी है, जिनके मोबाइल नंबर लोकेशन ट्रेस होने के डर से बंद कर दिए गए हैं.

गिरफ्तारी की कार्रवाई: पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए पहले पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें झारखंड का मास्टरमाइंड राजू ठाकुर और कानपुर के स्थानीय युवक शामिल थे.

इन आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर ही राउरकेला स्थित CISF कैंप में छापेमारी कर सिपाही को पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार गिरोह के अधिकांश सदस्य 5 प्रतिशत कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते अपराधियों को सौंप देते थे. अब मुख्य कड़ी के रूप में देखे जा रहे सिपाही से पूछताछ में साक्ष्यों के जरिए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है.

रिटायर्ड अधिकारी को ऐसे बनाया शिकार: यह पूरा मामला रामबाग निवासी रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर भैरव प्रसाद पांडेय की शिकायत के बाद उजागर हुआ. साइबर ठगों ने उनके साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हुए उन्हें बताया कि उनकी पत्नी के ID कार्ड का इस्तेमाल पुलवामा हमले के आतंकियों को फंडिंग करने में किया गया है.

गिरफ्तारी और परिवार की बदनामी का डर दिखाकर आरोपियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से फर्जी सैन्य कैंप का दृश्य दिखाया, जिससे पीड़ित पूरी तरह दबाव में आ गए. इसके बाद जांच के नाम पर उनसे अलग-अलग किस्तों में कुल 57 लाख रुपए RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कराए गए.

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