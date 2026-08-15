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CISF ने मनाया स्वतंत्रता दिवस: वरिष्ठ कमांडेंट ने ध्वजारोहण कर कहा, 'CISF राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर '

सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट ने किया ध्वजारोहण ( ETV Bharat Jaipur )