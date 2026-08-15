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CISF ने मनाया स्वतंत्रता दिवस: वरिष्ठ कमांडेंट ने ध्वजारोहण कर कहा, 'CISF राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर '

केंद्रीय विद्यालय-7 के विद्यार्थियों और सीआईएसएफ जवानों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां पेश की गई.

CISF Senior Commandant Hoists the Flag
सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट ने किया ध्वजारोहण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 3:27 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में सीआईएसएफ ने हर्सोल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. आमेर में कुंडा स्थित सीआईएसएफ आठवीं बटालियन की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआईएसएफ आठवीं बटालियन के वरिष्ठ कमांडेंट बीआर ढाका ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. परेड के बाद सीआईएसएफ के जवानों और केंद्रीय विद्यालय-7 के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति की धुनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी. वरिष्ठ कमांडेंट ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संदेश दिया.

सीआईएसएफ आठवीं आरक्षित वाहिनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीआईएसएफ के जवानों की ओर से शानदार परेड की प्रस्तुति दी गई. केंद्रीय विद्यालय-7 के विद्यार्थियों और सीआईएसएफ जवानों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां पेश की गई. देशभक्ति की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया. देशभक्ति गीतों ने लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया. सीआईएसएफ आठवीं आरक्षित वाहिनी के वरिष्ठ कमांडेंट बीआर ढाका ने कहा कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए महान नायकों ने जो बलिदान दिए, वे हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे. साथ ही, मैं उन वीर साथियों के प्रति अपना गहरा सम्मान प्रकट करता हूं, जो कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विभिन्न हमलों या मुठभेड़ों में घायल हुए.

CISF में मनाया स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat Jaipur)

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Parade organized during Independence Day celebrations
स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आज राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मुख्य स्तंभ है. हमें गर्व है कि 8वीं आरक्षित वाहिनी के कर्मठ जवानों ने कश्मीर जैसे संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दी हैं. हमारी वाहिनी ने न केवल आंतरिक सुरक्षा में, बल्कि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाकर कानून-व्यवस्था (L&O) बनाए रखने, संवेदनशील चुनाव ड्यूटियों और आपदा प्रबंधन जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी अपनी दक्षता सिद्ध की है.

Senior Commandant hoisted flag and took salute at parade
वरिष्ठ कमांडेंट ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी (ETV Bharat Jaipur)

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह अटल संकल्प लिया है कि हम अपने 'संरक्षण और सुरक्षा' के धर्म को सर्वोच्च मानेंगे. राष्ट्र की औद्योगिक संपदा की रक्षा के लिए हम हर क्षण तत्पर रहेंगे. हमारी निष्ठा अडिग है और हमारी सेवा ही हमारा गौरव है. हम शपथ लेते हैं कि अपनी वीरता और अनुशासन से हम भारत के गौरवशाली ध्वज तिरंगे को सदैव ऊंचा रखेंगे. साथ ही अपने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ध्वज को भी सदैव मान के साथ ऊंचा रखेंगे. भारत की प्रगति को सुरक्षित बनाने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे.

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80TH INDEPENDENCE DAY
PARADE BY JAWANS IN CISF
सीआईएसएफ आठवीं बटालियन
CISF CELEBRATES INDEPENDENCE DAY

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