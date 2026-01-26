ETV Bharat / state

खुले आसमान से लेकर साइबर हमले तक: सीआईएसएफ जवानों को बना रही 'फ्यूचर-रेडी'

सीआईएसएफ आठवीं आरक्षित वाहिनी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सीआईएसएफ के जवानों की ओर से शानदार परेड की प्रस्तुति दी गई. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. केंद्रीय विद्यालय-7 के विद्यार्थियों और सीआईएसएफ जवानों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी गई. देशभक्ति की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया. अधिकारियों और जवानों के साथ ही उपस्थित अतिथियों ने देश की सेवा और संविधान के मूल्यों पर चलने का संकल्प लिया.

जयपुर: राजधानी जयपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया. आमेर में कुंडा स्थित सीआईएसएफ आठवीं बटालियन की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआईएसएफ आठवीं बटालियन के वरिष्ठ कमांडेंट बी.आर. ढाका ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. परेड के बाद सीआईएसएफ के जवानों और केंद्रीय विद्यालय-7 के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति की शानदार प्रस्तुतियां दीं. इस मौके पर सहायक कमांडेंट रामनिवास मंडा को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही 32 सीआईएसएफ जवानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. वरिष्ठ कमांडेंट ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संदेश दिया.

सीआईएसएफ आठवीं आरक्षित वाहिनी के वरिष्ठ कमांडेंट ढाका ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह महान संविधान हमारी एकता और अखंडता का वह रक्षा कवच है, जो हमें कर्तव्यों और अधिकारों के बीच संतुलन सिखाता है. आज हम जिस विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, उसकी नींव हमारे संविधान में ही निहित है. उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र को पाने के लिए महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों ने जो बलिदान दिए, वे हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे.

नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो रही सीआईएसएफ: उन्होंने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आज राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मुख्य स्तंभ है. हाल ही में पचपदरा (बाड़मेर) स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी (एचआरआरएल) की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ को सौंपी गई है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 'वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026' के माध्यम से राष्ट्र की तटीय सुरक्षा का संदेश पूरे देश में फैलाया है. आज हमारे सामने ड्रोन हमलों और साइबर घुसपैठ जैसी नई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए बल अपने जवानों को तकनीकी रूप से 'फ्यूचर-रेडी' बना रहा है.

प्रशिक्षण और खेल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छू रही है: वरिष्ठ कमांडेंट ढाका ने कहा कि 8वीं आरक्षित वाहिनी के कर्मठ जवानों ने कश्मीर जैसे संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दी हैं. वाहिनी ने न केवल आंतरिक सुरक्षा में, बल्कि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील चुनाव ड्यूटियों और आपदा प्रबंधन जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी अपनी दक्षता सिद्ध की है. इसी पेशेवर निपुणता के साथ वाहिनी अब प्रशिक्षण और खेल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रही है. वाहिनी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण में विशिष्टता हासिल करते हुए 12 सप्ताह (3 महीने) का विशेष योग कोर्स सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है.