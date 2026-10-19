जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप, अंडरगारमेंट में संदिग्ध वस्तु छिपाकर भाग रहा था NRI, CISF ने दबोचा
पकड़े गए यात्री ने खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय (NRI) बताया.
Published : October 19, 2026 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए एक संदिग्ध यात्री को पकड़ लिया. यात्री के सामान की एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (XBIS) से जांच के दौरान स्क्रीन पर संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. इसके बाद यात्री ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने पीछा कर उसे स्टेशन के निकास गेट के पास पकड़ लिया.
अंडरगारमेंट के सिले हिस्से में मिला अज्ञात पदार्थ
सीआईएसएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्री के सामान की आगे जांच करने पर उसके अंडरगारमेंट के एक सिले हुए हिस्से में अज्ञात अर्धठोस पदार्थ छिपा हुआ मिला. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पदार्थ की पहचान, उसकी मात्रा या उसमें किसी प्रतिबंधित सामग्री की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में जांच पूरी होने से पहले पदार्थ को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.
CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @CISFHQrs— CISF Delhi Metro (@CISF_Delhimetro) October 19, 2026
CISF के अनुसार, पकड़े गए यात्री ने खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय (NRI) बताया. सुरक्षा बल ने यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है.
पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी पदार्थ की पहचान
मामले में अब पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी. अज्ञात पदार्थ की प्रकृति और पहचान की पुष्टि होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसे छिपाकर ले जाने के पीछे क्या वजह थी और क्या इस मामले में किसी कानून का उल्लंघन हुआ है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यात्री की पहचान, पदार्थ की जांच रिपोर्ट और पुलिस की ओर से दर्ज किसी प्राथमिकी का विवरण नहीं दिया गया है.
CISF की इस त्वरित कार्रवाई से मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच की अहमियत एक बार फिर सामने आई है. एक्स-रे स्क्रीन पर संदिग्ध वस्तु दिखने के बाद यात्री की गतिविधियों पर ध्यान देना और उसके भागने की कोशिश पर तत्काल कार्रवाई करना सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है. मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस की जांच और पदार्थ की पहचान के बाद ही स्पष्ट होगी.
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