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जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप, अंडरगारमेंट में संदिग्ध वस्तु छिपाकर भाग रहा था NRI, CISF ने दबोचा

संदिग्ध वस्तु छिपाकर भाग रहा था NRI ( CISF )

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए एक संदिग्ध यात्री को पकड़ लिया. यात्री के सामान की एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (XBIS) से जांच के दौरान स्क्रीन पर संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. इसके बाद यात्री ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने पीछा कर उसे स्टेशन के निकास गेट के पास पकड़ लिया.

अंडरगारमेंट के सिले हिस्से में मिला अज्ञात पदार्थ

सीआईएसएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्री के सामान की आगे जांच करने पर उसके अंडरगारमेंट के एक सिले हुए हिस्से में अज्ञात अर्धठोस पदार्थ छिपा हुआ मिला. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पदार्थ की पहचान, उसकी मात्रा या उसमें किसी प्रतिबंधित सामग्री की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में जांच पूरी होने से पहले पदार्थ को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

CISF के अनुसार, पकड़े गए यात्री ने खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय (NRI) बताया. सुरक्षा बल ने यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है.