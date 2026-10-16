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लातेहार में सीआईएसएफ और ग्रामीणों के बीच झड़प, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलबसिया चेकपोस्ट के पास शुक्रवार की सुबह 3 से 4 बजे के बीच मगध कोलियरी की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों तथा ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण होने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि इस विवाद के कारण कोयला परिवहन का कार्य कई घंटे तक ठप रहा.

ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला तस्करी के खिलाफ छापेमारी के नाम पर रास्ते में चल रहे ग्रामीणों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है. फिलहाल पुलिस ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है.