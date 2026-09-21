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झारखंड में अवैध कोयला खनन, चोरी और ढुलाई पर अब CISF का सीधा एक्शन, जीरो कोल लीकेज पॉलिसी पर जोर

झारखंड में कोयला के अवैध खनन और ढुलाई पर सीआईएसएफ ने सख्ती बरती है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

CISF action against illegal coal mining and theft and transportation in Jharkhand
कोयला खदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 3:34 PM IST

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रांची/धनबादः झारखंड में कोयले की चोरी, अवैध खनन और अवैध ढुलाई पर अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ‌यानी CISF‌ की निगरानी और कार्रवाई का दायरा बढ़ने जा रहा है.

सीआईएसएफ ने कोयला क्षेत्रों में जीरो कोल लीकेज पॉलिसी के तहत कोयले के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी की है. इसके तहत अवैध खनन से लेकर कोयले की चोरी और उसकी अवैध ढुलाई तक की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी. सीआईएसएफ की इस रणनीति में स्वान दस्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. संवेदनशील कोयला क्षेत्रों, जंगलों और ऐसे संभावित ठिकानों की निगरानी में प्रशिक्षित स्वान दस्ते की मदद ली जाएगी, जहां चोरी या अवैध गतिविधियों की आशंका रहती है.

MMDR एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

सीआईएसएफ अब सिर्फ कोयला परियोजनाओं की सुरक्षा तक सीमित रहने के बजाय खनिज संपदा की चोरी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाएगी. इसके तहत Mines and Minerals (Development and Regulation) Act यानी MMDR एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. सीआईएसएफ की योजना के मुताबिक कोयला खदानों से निकलने वाले कोयले की आवाजाही और उसके संभावित अवैध डायवर्जन पर निगरानी मजबूत की जाएगी. अवैध खनन और चोरी से जुड़े मामलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाएगा.

हाईटेक सर्विलांस से निगरानी

कोयला क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस, वाहनों की GPS ट्रैकिंग और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इन तकनीकों को इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से जोड़कर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था मजबूत की जा रही है.

सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक कोयला क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस के साथ बेहतर तालमेल के जरिए और प्रभावी बनाया जाएगा. लक्ष्य यह है कि कोयला चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों और संभावित ठिकानों पर निगरानी बढ़े और चोरी की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो. सीआईएसएफ के डीजी प्रवीर रंजन ने पिछले दिनों रांची में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि कोयला चोरी रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना है.

मगध और आम्रपाली पर खास फोकस

झारखंड में मगध और आम्रपाली कोयला परियोजनाएं इस रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इन परियोजनाओं में कोयले की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. आम्रपाली परियोजना में शुरुआत में सीआईएसएफ के करीब 200 जवान तैनात किए गए हैं, जिसे बढ़ाकर करीब 1700 तक किए जाने की योजना है.

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