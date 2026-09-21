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झारखंड में अवैध कोयला खनन, चोरी और ढुलाई पर अब CISF का सीधा एक्शन, जीरो कोल लीकेज पॉलिसी पर जोर

रांची/धनबादः झारखंड में कोयले की चोरी, अवैध खनन और अवैध ढुलाई पर अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ‌यानी CISF‌ की निगरानी और कार्रवाई का दायरा बढ़ने जा रहा है.

सीआईएसएफ ने कोयला क्षेत्रों में जीरो कोल लीकेज पॉलिसी के तहत कोयले के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी की है. इसके तहत अवैध खनन से लेकर कोयले की चोरी और उसकी अवैध ढुलाई तक की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी. सीआईएसएफ की इस रणनीति में स्वान दस्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. संवेदनशील कोयला क्षेत्रों, जंगलों और ऐसे संभावित ठिकानों की निगरानी में प्रशिक्षित स्वान दस्ते की मदद ली जाएगी, जहां चोरी या अवैध गतिविधियों की आशंका रहती है.

MMDR एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

सीआईएसएफ अब सिर्फ कोयला परियोजनाओं की सुरक्षा तक सीमित रहने के बजाय खनिज संपदा की चोरी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाएगी. इसके तहत Mines and Minerals (Development and Regulation) Act यानी MMDR एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. सीआईएसएफ की योजना के मुताबिक कोयला खदानों से निकलने वाले कोयले की आवाजाही और उसके संभावित अवैध डायवर्जन पर निगरानी मजबूत की जाएगी. अवैध खनन और चोरी से जुड़े मामलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाएगा.

हाईटेक सर्विलांस से निगरानी

कोयला क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस, वाहनों की GPS ट्रैकिंग और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इन तकनीकों को इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से जोड़कर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था मजबूत की जा रही है.