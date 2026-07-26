कोयला चोरी रोकने के अभियान में CISF पर मारपीट का आरोप, युवक घायल
बोकारो में कोयला छापेमारी के बाद बवाल हुआ है. युवक की पिटाई के आरोप के बाद CISF की गाड़ी पर हमला हुआ है.
Published : July 26, 2026 at 2:18 PM IST
बोकारो: गांधीनगर थाना क्षेत्र के चार नंबर एरिया में कोयला चोरी रोकने को लेकर चलाए गए कथित छापेमारी अभियान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक युवक के घायल होने को लेकर CISF पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है.
परिजनों का आरोप, जलावन का कोयला लेकर जा रहा था, बुरी तरह पिटाई
घायल युवक और उसके परिजनों ने CISF पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया है. घायल युवक की मां का कहना है कि उनका बेटा जलावन के लिए चार बोरा कोयला लेकर जा रहा था. इसी दौरान CISF के जवानों ने उसे रोका और बुरी तरह से पिटाई कर दी. पिटाई के कारण युवक का सिर फट गया है और शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोटें लगी हैं.
CISF का बयान, भागने में गिरा, खुद घायल हुआ
वहीं CISF ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है. CISF कमांडेंट (अतिरिक्त प्रभार) आशुतोष चौधरी ने कहा कि कानून के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने की कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान चार बाइक पर कोयला लादकर दो बाइक सवार भागने लगे. उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भागने के क्रम में वे गिर गए, जिससे युवक के सिर में चोट आई. CISF जवानों ने उसे उठाकर ढोरी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया.
अस्पताल में हंगामा, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त
CISF कमांडेंट के अनुसार, घायल युवक के परिजन अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं. कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया और CISF की सरकारी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
डॉक्टरों की राय, सीटी स्कैन के बाद स्थिति स्पष्ट
घायल का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि युवक के सिर में चोट लगी है. सीटी स्कैन करने के बाद ही अधिक कुछ कहा जा सकता है.
घटना के बाद घायल युवक को CCL ढोरी केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां परिजनों और स्थानीय लोगों के पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया. सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त CISF बल तैनात किया गया है.
पुलिस जांच शुरू, क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार का मुद्दा
पूरे मामले की जांच में बेरमो पुलिस जुट गई है. अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई है. क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाइक द्वारा कोयला का अवैध कारोबार संचालित होता है. CISF की लगातार छापेमारी से कोयला के अवैध कारोबारियों में बौखलाहट शुरू हो गई है. मामले में आरोप-प्रत्यारोप के बीच सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी.
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