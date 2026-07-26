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कोयला चोरी रोकने के अभियान में CISF पर मारपीट का आरोप, युवक घायल

बोकारो: गांधीनगर थाना क्षेत्र के चार नंबर एरिया में कोयला चोरी रोकने को लेकर चलाए गए कथित छापेमारी अभियान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक युवक के घायल होने को लेकर CISF पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है.

परिजनों का आरोप, जलावन का कोयला लेकर जा रहा था, बुरी तरह पिटाई

घायल युवक और उसके परिजनों ने CISF पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया है. घायल युवक की मां का कहना है कि उनका बेटा जलावन के लिए चार बोरा कोयला लेकर जा रहा था. इसी दौरान CISF के जवानों ने उसे रोका और बुरी तरह से पिटाई कर दी. पिटाई के कारण युवक का सिर फट गया है और शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोटें लगी हैं.

घायल युवक की मां, डॉक्टर और सीआईएसफ कमांडेंट का बयान (ETV Bharat)

CISF का बयान, भागने में गिरा, खुद घायल हुआ

वहीं CISF ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है. CISF कमांडेंट (अतिरिक्त प्रभार) आशुतोष चौधरी ने कहा कि कानून के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने की कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान चार बाइक पर कोयला लादकर दो बाइक सवार भागने लगे. उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भागने के क्रम में वे गिर गए, जिससे युवक के सिर में चोट आई. CISF जवानों ने उसे उठाकर ढोरी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया.

अस्पताल में हंगामा, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त

CISF कमांडेंट के अनुसार, घायल युवक के परिजन अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं. कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया और CISF की सरकारी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.