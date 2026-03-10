ETV Bharat / state

CISF का मनाया गया 57वां स्थापना दिवस, DIG बोले- देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ

कार्यक्रम की शुरुआत सीआईएसएफ के जवानों ने परेड और सलामी के साथ की.

सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर डीआईजी ने परेड का निरीक्षण किया
सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर डीआईजी ने परेड का निरीक्षण किया (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 11:18 AM IST

Updated : March 10, 2026 at 11:29 AM IST

कोटपूतली-बहरोड : जिले के अनंतपुरा स्थित सीआईएसएफ कैंप में मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का 57वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में CISF के अधिकारी, जवान और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआईएसएफ के डीआईजी आनंद सक्सेना रहे, जिन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए उनके योगदान की सराहना की और देश की सुरक्षा में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

कार्यक्रम की शुरुआत CISF के जवानों ने परेड और सलामी के साथ की. इसके बाद मुख्य अतिथि डीआईजी आनंद सक्सेना ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सीआईएसएफ देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है. देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो सेवाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वीआईपी सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान दिन-रात तैनात रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

CISF का स्थापना दिवस समारोह (वीडियो ईटीवी भारत बहरोड़)

डीआईजी आनंद सक्सेना ने कहा कि CISF के जवान अत्यंत अनुशासित, समर्पित और प्रशिक्षित होते हैं. वे हर परिस्थिति में देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं. जवानों को इस बल का हिस्सा होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों में से एक है. उन्होंने जवानों से अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का आह्वान भी किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीआईएसएफ के इतिहास और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला.

CISF के जवानों ने परेड और सलामी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की
CISF के जवानों ने परेड और सलामी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की (ETV Bharat Behror)

अधिकारियों ने बताया कि 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी और तब से लेकर आज तक यह बल लगातार देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. समय के साथ CISF की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और आज यह देश के कई अहम संस्थानों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहा है. स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों के माध्यम से जवानों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया गया. साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुछ जवानों को सम्मानित भी किया गया.

डीआईजी आनंद सक्सेना ने परेड को सलामी दी
डीआईजी आनंद सक्सेना ने परेड को सलामी दी (ETV Bharat Behror)

इस अवसर पर नीमराणा के एडिश्नल एसपी सुरेश खींची और सदर थाना अधिकारी दिनेश मीणा भी मौजूद रहे. उन्होंने भी सीआईएसएफ के जवानों की कार्यशैली और अनुशासन की सराहना की और देश की सुरक्षा में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया. कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों और जवानों ने देश की सुरक्षा और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

Last Updated : March 10, 2026 at 11:29 AM IST

