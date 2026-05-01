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CISCE Results 2026: छात्रों को दूसरा मौका, री-चेकिंग समेत कई विकल्प खुले; जानिए पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) के वर्ष 2026 के परिणाम घोषित कर दिए. दोनों कक्षाओं में पास प्रतिशत 99% से अधिक रहा. शानदार नतीजे के साथ बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए दूसरा मौका भी दिया है.जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रीचेकिंग, री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट परीक्षा जैसे विकल्पों के जरिए अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं.इसके लिए बोर्ड ने विस्तृत प्रक्रिया और तय समयसीमा जारी कर दी है, जिससे छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन का अवसर मिल सके.

1 से 4 मई तक कर सकते हैं आवेदन

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वह उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मई से शुरू होकर 4 मई 2026 तक चलेगी. छात्र CISCE की आधिकारिक वेबसाइट के Public Services सेक्शन में जाकर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. जो छात्र पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, वह Register Now विकल्प के माध्यम से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, स्कूल प्रमुख CAREERS पोर्टल के जरिए अपने छात्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

रीचेकिंग के लिए प्रति विषय 1000 रुपए

रीचेकिंग के लिए छात्रों को प्रति विषय/पेपर 1000 रुपए का शुल्क देना होगा. यह शुल्क ICSE कक्षा 10 और ISC कक्षा 12 दोनों के लिए समान है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्रों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यदि रीचेकिंग के बाद भी छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया रीचेकिंग के परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद शुरू होगी और यह विंडो केवल तीन दिनों के लिए खुली रहेगी. इसके लिए भी आवेदन CISCE के Public Services सेक्शन या CAREERS पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.