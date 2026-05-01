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CISCE Results 2026: छात्रों को दूसरा मौका, री-चेकिंग समेत कई विकल्प खुले; जानिए पूरी प्रक्रिया

सीआईएससीई बोर्ड ने छात्रों को दूसरा मौका दिया है.जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं रीचेकिंग के जरिए प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं.

CISCE Results 2026
CISCE Results 2026: असंतुष्‍ट छात्रों को सुधार का दूसरा मौका (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) के वर्ष 2026 के परिणाम घोषित कर दिए. दोनों कक्षाओं में पास प्रतिशत 99% से अधिक रहा. शानदार नतीजे के साथ बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए दूसरा मौका भी दिया है.जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रीचेकिंग, री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट परीक्षा जैसे विकल्पों के जरिए अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं.इसके लिए बोर्ड ने विस्तृत प्रक्रिया और तय समयसीमा जारी कर दी है, जिससे छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन का अवसर मिल सके.

1 से 4 मई तक कर सकते हैं आवेदन

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वह उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मई से शुरू होकर 4 मई 2026 तक चलेगी. छात्र CISCE की आधिकारिक वेबसाइट के Public Services सेक्शन में जाकर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. जो छात्र पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, वह Register Now विकल्प के माध्यम से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, स्कूल प्रमुख CAREERS पोर्टल के जरिए अपने छात्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

रीचेकिंग के लिए प्रति विषय 1000 रुपए

रीचेकिंग के लिए छात्रों को प्रति विषय/पेपर 1000 रुपए का शुल्क देना होगा. यह शुल्क ICSE कक्षा 10 और ISC कक्षा 12 दोनों के लिए समान है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्रों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यदि रीचेकिंग के बाद भी छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया रीचेकिंग के परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद शुरू होगी और यह विंडो केवल तीन दिनों के लिए खुली रहेगी. इसके लिए भी आवेदन CISCE के Public Services सेक्शन या CAREERS पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

री-इवैल्यूएशन के लिए प्रति विषय 1500 रुपए

री-इवैल्यूएशन के लिए प्रति विषय/पेपर 1500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा. बोर्ड के अनुसार, री-इवैल्यूएशन के सभी परिणाम एक साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और यह प्रक्रिया लगभग तीन सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाएगी.

इम्प्रूवमेंट एग्जाम से तीन विषयों में मौका

इस साल CISCE ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है. अब छात्र अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा दे सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा केवल दो विषयों तक थी. इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 8 मई से 14 मई 2026 तक खुली रहेगी.इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 15 जून 2026 से शुरू होंगी. इन परीक्षाओं के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक घोषित किए जा सकते हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह सभी आवेदन प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. रीचेकिंग, री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट जैसे विकल्प छात्रों को अपने परिणाम बेहतर करने का दूसरा अवसर देते हैं, इसलिए इसका सही उपयोग करना जरूरी है.

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