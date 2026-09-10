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रांची में CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज, 11 राज्यों की टीमें ले रहीं हिस्सा

CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत (रांची) ( ETV Bharat )