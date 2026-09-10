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रांची में CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज, 11 राज्यों की टीमें ले रहीं हिस्सा

रांची में सीआईएससीई झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

CISCE Jharkhand Bihar National Hockey Tournament started in Ranchi
CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 6:49 PM IST

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रांचीः राजधानी के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में गुरुवार से CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ, टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं.

10 से 12 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 11 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं, अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ी मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिल रहा है.

CISCE Jharkhand Bihar National Hockey Tournament started in Ranchi
CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट (ETV Bharat)

उद्घाटन के मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि झारखंड में हॉकी का गौरवशाली इतिहास रहा है और राज्य के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश-दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है. उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की.

CISCE Jharkhand Bihar National Hockey Tournament started in Ranchi
CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में शामिल मुख्य अतिथि (ETV Bharat)

तीन दिन तक हॉकी का रोमांच

मोरहाबादी का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम अगले तीन दिनों तक हॉकी मुकाबलों का गवाह बनेगा. अलग-अलग आयु वर्ग में होने वाले मैचों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी जीत के साथ आगे बढ़ने के लिए मैदान पर पूरी ताकत लगा रहे हैं.

CISCE Jharkhand Bihar National Hockey Tournament started in Ranchi
रांची में हॉकी टूर्नामेंट (ETV Bharat)

वहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही खिलाड़ी खुशबू ने कहा कि रांची में खेलने का अनुभव अच्छा है. यहां बेहतर मैदान और माहौल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि टीम का लक्ष्य अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ना है. खिलाड़ी राखी ने भी प्रतियोगिता को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की टीमों के साथ खेलने से खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है. टीम मुकाबलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है.

CISCE Jharkhand Bihar National Hockey Tournament started in Ranchi
CISCE झारखंड-बिहार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज (ETV Bharat)

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