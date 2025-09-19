ETV Bharat / state

हिमलैंड में बार बार गिर रहा मलबा, सर्कुलर रोड खुलने में लग सकता है समय

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. राजधानी शिमला में गत रात्रि 2 बजे हिमलैंड में एडवर्ड स्कूल के पास भारी भूस्खलन से जहां एक भवन खतरे की जद में आ गया है. वहीं, मुख्य मार्ग सर्कुलर रोड भी बंद हो गया है. इसके साथ ही एक एक भवन खतरे की जद में आ गया है. इसे खाली करवा दिया गया है.

3 दिन के भीतर हिमलैंड मे ही 50 मीटर के दायरे मे ये दूसरा बड़ा लैंड स्लाइड है. बीते 16 सितम्बर की सुबह भी यहां बड़ा लैंड स्लाइड हुआ था और दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था. यहां यातायात भी बंद हो गया था, लेकिन अब 3 दिन के भीतर यहां बड़ा लैंड सलाइड होने से लोगों मे भी डर बैठ गया है. राहगीरों को भी अब पैदल चलने मे डर लग रहा है. वहीं, रात को हुए लैंडस्लाइड के कारण लोगों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क बंद होने से लोग सुबह पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचे. छोटा शिमला, बीसीएस-खलीनी की ओर से आने वाली बसें टाॅलैंड तक ही पहुंचीं. वहीं, पुराना बस स्टैंड से कुछ बसें टिंबर हाउस तक चलीं. इसके कारण केएनएच और आईजीएमसी जाने वाले मरीजों-तीमारदारों को भी परेशानी झेलनी पड़ी.

सड़क खुलने में लग सकता है समय

सर्कुलर रोड शिमला की सबसे व्यस्त सड़क है. ढेरों गाड़ियां इस सड़क मार्ग से गुजरती हैं और इसे शिमला की लाइफ लाइन माना जाता है. सड़क को बहाल करने का काम जारी है. मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर परवीन वर्मा ने कहा कि 'यहां पर हिमलैंड के समीप भारी भूस्खलन हुआ है. इस कारण यहां पर स्थित भवन को भी खतरा पैदा हो गया है. प्रशासन ने भवन को भी खाली करवा दिया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है. मलबे को हटाकर सड़क मार्ग को बहाल करने का काम जारी है. साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है.'

बार बार गिर रहा है मलबा