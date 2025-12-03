दिल्ली में दोबारा शुरू होगी सर्कुलर बस सर्विस, कई बसों के रूटों में होगा बदलाव; जानें परिवहन मंत्री ने और क्या बताया
डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों के जरिए दिल्ली सरकार द्वारा सर्कुलर बस सर्विस को दोबारा शुरू करने जा रही है, जिससे मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
Published : December 3, 2025 at 10:42 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और विकसित दिल्ली के विजन को साकार करने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया है. इसी कड़ी में खास जगहों के लिए रूट रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की है. इस बारे में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही DTC की इलेक्ट्रिक बसों के जरिए सर्कुलर बस सर्विस को फिर से शुरू करेगी, ताकि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मज़बूत हो सके. लोगों की सुविधा बढ़ाने और पूरे ट्रांसपोर्ट कवरेज को बढ़ाने के लिए सर्विस को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा.
ट्रांसपोर्ट प्लानिंग बदलने की जरूरत
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, "रूट रेशनलाइजेशन हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार के सबसे मज़बूत पिलर में से एक है. दिल्ली की मोबिलिटी की ज़रूरतें तेज़ी से बदल रही हैं, और हमारी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी उसी तेजी और सटीकता के साथ बदलनी चाहिए. यात्रियों की संख्या, रोजाना आने-जाने के पैटर्न और इलाके के हिसाब से यात्रा करने के तरीके का साइंटिफिक तरीके से आकलन करके, हम रूट को फिर से डिजाइन कर रहे हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि बसें ठीक वहीं पहुंचें जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है. हमारा फोकस पहुंच में आने वाली कमियों को खत्म करना, इंतजार का समय कम करना और हर यात्री के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे आसान विकल्प बनाना है."
लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की मांग
परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि इस दिशा में, DTC इलेक्ट्रिक बसों के साथ द्वारका सर्कुलर सर्विस को फिर से शुरू करना एक अहम पड़ाव है. द्वारका दिल्ली के सबसे तेजी से बढ़ते रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में से एक है, और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की मांग लगातार बढ़ रही है. इसलिए सर्कुलर बस सर्विस को दोबारा शुरू करने जा रही है. यात्रियों को अब द्वारका की खास जगहों, खासकर द्वारका मेट्रो स्टेशन और द्वारका सेक्टर-8 मेट्रो स्टेशन जैसे बड़े मेट्रो स्टेशनों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी.
राइडरशिप बढ़ाने और दिल्ली मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, रूट को बदला जाएगा, ताकि द्वारका मेट्रो स्टेशन और द्वारका सेक्टर-8 मेट्रो स्टेशन जैसे और मेट्रो स्टेशन शामिल किए जा सकें. यह बेहतर अलाइनमेंट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एजुकेशनल हब को जोड़ेगा, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पॉजिटिव योगदान देगा. फिर से शुरू की गई द्वारका सर्कुलर सर्विस से सब-सिटी में ज़रूरी लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बहाल करके द्वारका के लोगों को काफी फायदा होगा. रिहायशी इलाकों, कॉलेजों और बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे रोज़ाना का सफ़र आसान और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगा.
कई बसों के रूटों में होगा बदलाव
दिल्ली सरकार की इस पहल से द्वारका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और कवरेज बहुत बढ़ेगी, जिससे रोज़ाना आना-जाना आसान, ज़्यादा कुशल और यात्रियों के लिए आसान हो जाएगा. यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए, दिल्ली सरकार ने PM संग्रहालय और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बीच के रूट को भी बदला है.
