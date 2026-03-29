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हरियाणा में जमीन खरीदना होगा महंगा! फरीदाबाद में 15 से लेकर लगभग 75 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव

1 अप्रैल 2026 से हरियाणा में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा. फरीदाबाद में 15 से लेकर लगभग 75 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव.

Circle Rates in Haryana 2026
Circle Rates in Haryana 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 10:57 AM IST

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फरीदाबाद: प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए आने वाला समय महंगा साबित हो सकता है. जिला प्रशासन ने साल 2026 के लिए नए कलेक्टर रेट (सर्कल रेट) का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें अलग-अलग श्रेणियों की संपत्तियों पर 15% से लेकर लगभग 75% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है.

इन इलाकों पर पड़ेगा असर: इस प्रस्तावित वृद्धि का असर खास तौर पर पॉश सेक्टरों, नहरपार (ग्रेटर फरीदाबाद), तिगांव क्षेत्र और औद्योगिक इलाकों के आसपास स्थित गांवों में देखने को मिलेगा. प्रशासन ने लोगों, बिल्डरों और निवेशकों से 30 मार्च सुबह 11 बजे तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद 1 अप्रैल से नई दरें लागू की जा सकती हैं.

तेजी से बढ़ रही लोकेशन की कीमत: नए ड्राफ्ट से साफ है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नहरपार के विकसित होते सेक्टर और बेहतर कनेक्टिविटी वाले इलाकों में जमीन के सरकारी दाम तेजी से बढ़े हैं. इसके चलते रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी और लोन से जुड़ी लागत भी बढ़ेगी, जिससे आम लोगों का बजट प्रभावित होगा.

नाहर पार, ग्रेटर फरीदाबाद तिगांव और पॉश सेक्टरों में बड़ा उछाल: नहर पार, ग्रेटर फरीदाबाद, तिगांव, तहसील के नीमका और फरीदपुर में आवासीय दरों में लगभग 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है. वहीं सेक्टर-14, सेक्टर 37, अशोका एनक्लेव, चर्मवुड विलेज, सेक्टर-21ए, 21डी जैसे प्रमुख इलाकों में बड़े प्लॉट्स पर 60% तक रेट बढ़ाए गए हैं. नहरपार के सेक्टर 79 से 83 में कॉमर्शियल प्लॉट भी महंगे होने वाले हैं.

कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे महंगी: इस बार व्यावसायिक संपत्तियों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है. सेक्टर-16 को सबसे महंगा कॉमर्शियल एरिया माना जा रहा है, जहां दरों में करीब 75% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. बड़खल क्षेत्र और तिगांव के कुछ इलाकों में भी व्यावसायिक रेट में भारी उछाल दर्ज किया गया है वहीं केवल प्लॉट ही नहीं, बल्कि फ्लैट और फ्लोर भी महंगे होने जा रहे हैं. कुछ इलाकों में फ्लैट्स की कीमतों में 75% तक वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के रेट भी बढ़ने की संभावना है.

रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी महंगी: ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजीखेड़ी कलां, दयालपुर, खेड़ी खुर्द, कोट और बल्लभगढ़ के आसपास की कॉलोनियों में भी रेट तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं. कई जगहों पर 25% से 60% तक की वृद्धि प्रस्तावित है. नई दरें लागू होते ही रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी महंगी हो जाएगी. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो घर खरीदने या छोटा प्लॉट लेकर मकान बनाने की योजना बना रहे हैं. साथ ही, बाजार में प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमतों में भी उछाल आ सकता है.

सुझाव देने का मौका: डीआरओ विकास चौधरी ने साफ किया है कि लोग 30 मार्च तक अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं. इसके बाद अंतिम फैसला लेकर नई दरें लागू कर दी जाएंगी. वहीं वित्त वर्ष 26 के लिए प्रस्तावित सर्किल रेट की कॉपी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है.

जमीन खरीदना होगा महंगा: वहीं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा ने बताया कि "सर्किल रेट हर साल बढ़ाई जाती है और जिला प्रशासन तय करता है कि कौन सा एरिया पिछड़ा है और कौन सा एरिया पॉश है और जो एरिया पॉश होता है इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है. जो पिछड़ा एरिया है. उस एरिया में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है. यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन से क्षेत्र में कितना ज्यादा विकास हुआ है या हो रहा है उस आधार पर भी सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाती है."

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