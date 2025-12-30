ETV Bharat / state

बिहार में 19 इलाकों के जमीन का सर्किल रेट बढ़ा, व्यापारी, मकान मालिक और किराएदार पर बढ़ेगा बोझ

19 सड़कों का सर्किल रेट बढ़ा : राजधानी पटना के 19 प्रमुख सड़कों के आसपास का सर्किल रेट बढ़ा है. जिसमें नेहरू पथ के आसपास, सगुनामोड़, राजा बाजार, किदवई पुरी, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, फ्रेजर रोड, काजीपुर, खगौल रोड जक्कनपुर, एग्जीबिशन रोड, जमाल रोड, खेतान मार्केट, पटना मार्केट, हनुमान नगर, गांधी मैदान का इलाका अनिसाबाद, न्यू बायपास कदमकुआं और मीठापुर का इलाका शामिल है.

6 साल में किराया हुआ दोगुना : पटना के एजी कॉलोनी में किराया पर रहने वाले शैलेश कुशवाहा का कहना है कि 6 वर्षों से इस कॉलोनी में रहते हैं. 6500 हजार में किराए पर मकान लिए थे लेकिन 6 वर्षों में किराया बढ़ाकर 11000 हो गया है. मकान मालिक बढ़े हुए टैक्स का बोझ सीधे किराए में जोड़ रहे हैं.

"पटना में कई ऐसे परिवार को हम जानते हैं जिनके ऊपर 50000 से ज्यादा टैक्स बचा हुआ है लेकिन वह देने में समर्थ नहीं है. फिर भी नगर निगम के द्वारा इस तरीके का टैक्स बढ़ाया जाना सही नहीं है." - सुमनधारी सिन्हा, मकान मालिक, पटना किदवईपुरी

मकान मालिक की चिंता : इस फैसले का सबसे ज्यादा असर कंकड़बाग, किदवईपुरी और आशियाना-दिघा रोड जैसे इलाकों में दिखने लगा है. किदवई पुरी के रहने वाले सुमनधारी सिन्हा का कहना है कि एक बार में 33% टैक्स बढ़ा देना एक तरह से आर्थिक बोझ बढ़ाने के जैसा है. बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ाया था अब फिर एक बार टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

नगर निगम की बढ़ेगी कमाई : सड़कों के दर्जा बदलने से पटना नगर निगम की आय में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. होल्डिंग टैक्स की दरें बढ़ेंगी. कमर्शियल प्रॉपर्टी से ज्यादा राजस्व मिलेगा. जमीन का सर्किल रेट ऊपर जाएगा. नगर निगम के इस फैसले के बाद निगम को हर साल करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है.

विभाग की मिली मंजूरी : नगर निगम के इस फैसले को शहरी विकास एवं आवास विभाग की मंजूरी मिल चुकी है. नए वर्गीकरण के बाद अब पटना में 43 प्रधान मुख्य सड़कें और 69 मुख्य सड़कें हो गई हैं. नगर निगम का तर्क है कि जिन सड़कों की चौड़ाई बढ़ चुकी है और जहां ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, उन्हें प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में लाया गया है. यह प्रक्रिया बिहार नगर निगम संपत्ति कर नियमावली, 2013 के तहत की गई है, जिसकी हर पांच साल में समीक्षा होती है.

पटना : बिहार की राजधानी पटना में अब घर या दुकान किराए पर लेना लोगों की जेब पर और भारी पड़ सकता है. पटना नगर निगम ने शहर की 19 मुख्य सड़कों को 'प्रधान मुख्य सड़क' की श्रेणी में डाल दिया है. इस फैसले के बाद न सिर्फ होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा, बल्कि जमीन और संपत्तियों की बाजार कीमतों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा.

रियल एस्टेट बाजार में हलचल : कनफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपाणी का कहना है कि पटना नगर निगम के द्वारा सर्किल रेट बढ़ाए जाने के कारण जमीन और फ्लैट की कीमतें बढ़ेंगी. नई डील्स महंगी होंगी. होटल, मॉल और शोरूम जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी.

"स्थिति अभी यह है कि राजधानी पटना की जमीन एक करोड़ से लेकर तीन-चार करोड़ रुपए कट्ठा तक बिक रहा है. यदि 50 लाख की जमीन का सर्किल रेट एक करोड़ करेंगे या एक करोड़ के सर्किल रेट की जमीन की नई कीमत 2 करोड़ हो जाएगी तो उस पर 10% का टैक्स लगता है. एक तो सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की कीमत बढ़ेगी दूसरा उसपर टैक्स बढ़ेगा जिसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ेगा."- कमल नोपाणी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस

मिडिल क्लास पर असर : कमल नोपाणी का मानना है कि अपार्टमेंट के मुख्य खरीदार मध्यवर्गीय लोग होते हैं. राजधानी पटना में किसी भी अच्छे इलाके में 2BHK का फ्लैट 1 करोड़ से कम में नहीं मिलता है. अब नए सर्किल रेट बढ़ने से न केवल फ्लैट की कीमत बढ़ेगी बल्कि किराएदार पर भी इसका असर पड़ेगा.

"जमीन की कीमत बढ़ने से आम आदमी जमीन शहर के अंदर नहीं ले सकता है. जमीन खरीदने के लिए उन्हें शहर से दूर जाना पड़ेगा, जहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है. राजधानी पटना में कई जगह पर हजारों फ्लैट बने हुए हैं लेकिन कोई सिस्टम से नहीं बना हुआ है लेकिन सबों की कीमत आसमान छूट रही है. बिना किसी योजना के वहां पर समिति बना दिया गया है जिसके कारण आए दिन वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है."- कमल नोपाणी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस

छोटे कारोबार पर क्या पड़ेगा असर : कमल नोपाणी का कहना है कि नगर निगम के द्वारा सर्किल रेट नहीं बढ़ना चाहिए. टैक्स बढ़ोतरी का असर छोटे व्यापारियों, किरायेदारों और नए दुकानदारों पर ज्यादा पड़ेगा. यदि कोई व्यापार करने के लिए 30 लाख रुपए के रेट पर जमीन लेता है तो उसे 8% की रेट से ढाई लाख के करीब टैक्स देना पड़ेगा. इस जमीन का नई सर्किट लेट के हिसाब से यदि 80 लाख हो जाएगा तो उस हिसाब से व्यापारियों को टैक्स देना पड़ेगा.

नगर निगम के इस फैसले के बाद जमीन का बिक्री के बाद भी वैल्यू अचानक बहुत बढ़ जाएगा जिसका सीधा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ेगा. अगर राहत के उपाय नहीं किए गए, तो कई छोटे कारोबार प्रभावित हो सकते हैं. अन्य शहरों दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी सड़क पुनर्वर्गीकरण के बाद टैक्स बढ़े. शुरुआत में विरोध हुआ बाद में नगर निकायों की आय में इजाफा हुआ. कमल नोपानी का कहना है कि पटना को भी छोटे दुकानदारों और किरायेदारों के लिए संतुलित नीति बनानी चाहिए.

EMI पर असर : कमल नोपाणी ने कहा कि आजकल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो भी फ्लैट्स लेते हैं वह बैंक से लोन पर लेते हैं. 90% से अधिक खरीददार बैंक के माध्यम से ईएमआई पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. यदि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी तो फ्लैट की कीमत बढ़ेगी और फ्लैट की कीमत बढ़ेगी तो ग्राहक EMI भी बढ़ेगा.

उदाहरण के तौर पर कोई यदि 40000 कमाने वाला आदमी 15000 का EMI दे रहा है तो अब प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के बाद EMI 18000 हो जाएगा. ऐसी स्थिति में प्रति महीना ₹3000 का आर्थिक बोझ लोगों पर पड़ सकता है. कमल नोपाणी ने सरकार से बढ़े हुए सर्किल रेट को वापस लेने की अपील की.

