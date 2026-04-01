'बिहार में बढ़ जाएगा सर्किल रेट..' निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने की मची होड़
बिहार में सर्किल रेट बढ़ने की अफवाह पर निबंधन कार्यालय में लोगों की लंबी लाइन लग रही है. रजिस्ट्री कराने के लिए होड़ मची है.
Published : April 1, 2026 at 7:18 AM IST
पटना: बिहार के पटना समेत बिहार के कई जिलों में निबंधन कराने के लिए लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गयी. हालात ऐसे हैं कि कई पटना निबंधन कार्यालय में खड़े होने तक की जगह नहीं बच रही. पटना सदर निबंधन कार्यालय में सबसे ज्यादा भीड़ दिखी. मंगलवार को सुबह से देर रात तक लोगों की लंबी कतार लगी रही. ये सभी लोग जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे थे. लोगों को जहां जगह मिल रही है, वहीं बैठकर दस्तावेजों की जांच, हस्ताक्षर और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं.
MVR बढ़ने की बात भ्रामक: अचानक बढ़ी भीड़ की सबसे बड़ी वजह 1 अप्रैल से नए एमवीआर यानी मिनिमम वैल्यू रजिस्टर लागू होने की चर्चा है. आम लोगों के बीच यह धारणा तेजी से बनी है कि सरकार जल्द सर्किल रेट में बड़ा संशोधन करने जा रही है. कई इलाकों में यह बात फैल गई है कि नए रेट लागू होने पर जमीन की सरकारी कीमत दो से चार गुना तक बढ़ सकती है. इसी आशंका के कारण लोग किसी भी तरह 31 मार्च तक अपनी रजिस्ट्री पूरी करा लेना चाहते थे. ताकि बढ़ी हुई सरकारी दरों के आधार पर ज्यादा शुल्क न देना पड़े.
"विभागीय स्तर पर अभी तक ऐसी किसी वृद्धि पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. 1 अप्रैल से कोई नया सर्किल रेट लागू नहीं होने जा रहा है. अभी कोई एमवीआर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है. जब तक मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक नई दरें लागू नहीं की जा सकतीं." -रवि रंजन, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, पटना
सरकार की एमवीआर बढ़ाने की तैयारी: सूत्रों की मानें तो फिलहाल राज्य की राजनीति में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री को लेकर गतिविधियां तेज हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई कैबिनेट के गठन के बाद ही एमवीआर पर गंभीर चर्चा हो पाएगी. विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस समय दूसरे राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान प्रेक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. यही वजह है कि प्रस्ताव पर निर्णय में कुछ और समय लग सकता है. बावजूद इसके बाजार में अफवाहों का असर इतना तेज है कि लोग रजिस्ट्री के लिए टूट पड़े हैं.
लंबे समय से सर्किल रेट नहीं बदला: एमवीआर संशोधन को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि बिहार में लंबे समय से सर्किल रेट में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 के बाद और शहरी क्षेत्रों में 2016 के बाद सरकारी दरों में कोई व्यापक संशोधन नहीं हुआ. दूसरी ओर जमीन की बाजार कीमतें कई इलाकों में कई गुना तक बढ़ चुकी हैं. यही कारण है कि बाजार दर और सरकारी मूल्यांकन के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है.
नई शहरी क्षेत्र में ज्यादा बढ़ेगा सर्किल रेट: जानकारी के अनुसार जिन इलाकों में सर्किल रेट काफी कम है, वहां बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्यादा हो सकता है. कुछ ग्रामीण इलाकों में पिछले 10 से 12 वर्षों के हिसाब से 5 से 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर कुल 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है. जिन इलाकों में पहले से सरकारी दर अपेक्षाकृत अधिक है, वहां 2 से 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के हिसाब से कुल 24 से 48 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि ये अभी सिर्फ प्रस्तावित आंकड़े माने जा रहे हैं. सूत्र बता रहे हैं कि ग्रेटर पटना का इलाका यानी पटना शहर के बाहरी छोड़, जहां नया शहरीकरण हुआ है, उन जगहों के सर्किल रेट में सड़ी बढ़ोतरी होगी.
इन इलाकों में बढ़ेगा रेट: पटना जिले के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में संभावित बढ़ोतरी सबसे ज्यादा मानी जा रही है. नौबतपुर इसका बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जहां वर्तमान सर्किल रेट अभी भी प्रति कट्ठा 17 से 18 हजार रुपये के आसपास है, जबकि वास्तविक बाजार दर कई लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. इसी तरह मोकामा, बिक्रम, पुनपुन, फतुहा और बिहटा जैसे इलाकों में भी सरकारी दर और बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर है. ऐसे क्षेत्रों में एमवीआर संशोधन के बाद उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है.
इन इलाकों में कम बढ़ेगा रेट: शहर के विकसित इलाकों जैसे सगुना मोड़, पाटलिपुत्र, दीघा और कंकड़बाग में भी बढ़ोतरी की चर्चा है, लेकिन यहां वृद्धि का प्रतिशत ग्रामीण इलाकों की तुलना में कम रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में 10 से 30 प्रतिशत तक संशोधन की बात कही जा रही है. विभागीय अधिकारी चुनावी जिम्मेदारियों से लौटने के बाद फाइलों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर 10 से 15 दिनों के भीतर नई दरें लागू की जा सकती हैं.
राजस्व संग्रह पर दिखा सकारात्मक असर: सर्किल रेट बढ़ने की चर्चाओं का सीधा असर राजस्व संग्रह पर भी दिख रहा है. पटना सदर निबंधन कार्यालय में पिछले तीन महीनों से लगातार अतिरिक्त काम हो रहा है. कर्मचारी देर रात तक दस्तावेज निपटा रहे हैं. रामनवमी और ईद जैसी छुट्टियों को छोड़ दें तो स्टाफ ने लगभग बिना अवकाश काम किया है. कई दिनों तक रात 11 बजे तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया चलती रही और रविवार को भी कार्यालय खोला गया.
पटना सदर ने किया सर्वाधिक राजस्व संग्रह: जिला अवार्ड निबंधन पदाधिकारी रवि रंजन ने बताया कि वित्त विभाग ने पटना सदर को 647 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया था, लेकिन 29 मार्च तक ही 675 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है. 30 और 31 मार्च की राजस्व वसूली इससे अलग है. पूरे जिले को 1500 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला था, जो समय से पहले पूरा हो चुका है. इससे साफ है कि संभावित सर्किल रेट वृद्धि की चर्चा ने निबंधन विभाग की आय में भी रिकॉर्ड तेजी ला दी है.
ये भी पढ़ें: