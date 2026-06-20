पटना के बोरिंग रोड में एक कट्ठा जमीन की कीमत 2.18 करोड़, जानें सर्किल रेट बढ़ने से क्या बदलेगा?
पटना में सर्किल रेट दोगुना से ढाई गुना बढ़ा, पाटलिपुत्र-बोरिंग रोड में एक कट्ठा जमीन अब 2.18 करोड़ तक, जानें इससे अब क्या बदलेगा?
Published : June 20, 2026 at 8:31 PM IST
पटना: बिहार सरकार द्वारा जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य यानी सर्किल रेट (MVR) में बड़े पैमाने पर वृद्धि किए जाने के बाद राजधानी पटना का रियल एस्टेट बाजार चर्चा के केंद्र में आ गया है. नए प्रावधानों के तहत शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट को लगभग दोगुना और कई प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में ढाई गुना तक बढ़ाया गया है.
एक कट्ठा जमीन की कीमत 2.18 करोड़: सबसे बड़ा असर राजधानी के उन इलाकों पर पड़ा है जहां पहले से ही जमीन की कीमतें आसमान छू रही थी. अब पाटलिपुत्र और बोरिंग रोड जैसे क्षेत्रों में एक कट्ठा जमीन की सरकारी कीमत 2.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सर्किल रेट बढ़ने से आम लोगों, रियल एस्टेट कारोबार और सरकार के राजस्व पर क्या असर पड़ेगा.
इन इलाकों में सर्किल रेट दोगुना: निबंधन विभाग की ओर से जारी नई दरों के अनुसार राजधानी के 12 प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में मुख्य सड़कों के किनारे स्थित जमीन का सरकारी मूल्य अब 2.50 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा तक निर्धारित किया गया है. वहीं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कॉलोनी, कंकड़बाग, राजीव नगर, हनुमान नगर और बोरिंग रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी दर 1.09 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा से बढ़कर 2.18 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा कर दी गई है. इसी प्रकार कई अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सर्किल रेट में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर सीधा असर: नई व्यवस्था के तहत आवासीय क्षेत्रों की जमीन भी महंगी हो गई है. मुख्य सड़कों के किनारे स्थित आवासीय भूखंडों की सरकारी कीमत 95.15 लाख रुपये प्रति कट्ठा से बढ़कर 1.31 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति की खरीद-बिक्री में इन्हीं सरकारी दरों के आधार पर शुल्क तय होता है.
आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें: रियल एस्टेट विशेषज्ञ बिन्नू कुमार का मानना है कि सरकार के इस फैसले से राजस्व संग्रह में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी. हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है. उनके अनुसार पटना में पहले ही आम परिवारों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं था और अब सर्किल रेट में अचानक हुई भारी वृद्धि से स्थिति और कठिन हो सकती है.
क्या बढ़ेगी रजिस्ट्री की लागत: रियल एस्टेट विशेषज्ञ ने कहा कि पाटलिपुत्र और बोरिंग रोड जैसे इलाकों में जहां पहले सर्किल रेट 25 से 30 लाख रुपये प्रति डिसमिल के आसपास था, वह अब बढ़कर 80 लाख रुपये प्रति डिसमिल तक पहुंच गया है. ऐसे में रजिस्ट्री की लागत बढ़ेगी और इसका असर बाजार मूल्य पर भी दिखाई देगा.
2014 के बाद पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी: बिन्नू कुमार का कहना है कि वर्ष 2014 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वृद्धि की गई है. उनके अनुसार सरकार को सर्किल रेट तय करने से पहले रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों और डेवलपर्स से व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी.
"बढ़ी हुई सरकारी दरों के कारण शहरी क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. जबकि बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक गतिविधि देखने को मिल सकती है."-बिन्नू कुमार, विशेषज्ञ, रियल एस्टेट
पटना में जमीन या मकान खरीदने की मुख्य वजह: रियल एस्टेट कारोबारी रॉबिन कुमार भी मानते हैं कि बिहार में पटना ही ऐसा शहर है जहां बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी अधिकांश सुविधाएं केंद्रित हैं. इसी वजह से राज्य के विभिन्न जिलों के लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर राजधानी में घर या फ्लैट खरीदने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब बढ़े हुए सर्किल रेट के कारण एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए पटना में अपना आशियाना बनाना और कठिन हो सकता है.
पटना पर गंगा और पुनपुन नदी का असर: रॉबिन कुमार के अनुसार पटना की भौगोलिक संरचना भी जमीन की कीमतों को प्रभावित करती है. गंगा और पुनपुन नदी के बीच स्थित होने के कारण शहर का विस्तार सीमित दिशा में हुआ है. ऐसे में केंद्रीय पटना की जमीन पर दबाव लगातार बढ़ता गया.
"बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर राजधानी में घर या फ्लैट खरीदने की कोशिश करते हैं. अगर सरकार नए टाउनशिप विकसित करे और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार की बेहतर सुविधाएं अन्य शहरों में भी उपलब्ध कराए तो राजधानी पर बढ़ता दबाव कम हो सकता है."-रॉबिन कुमार, रियल एस्टेट कारोबारी
रियल एस्टेट बाजार की बदली तस्वीर: विशेषज्ञों का मानना है कि सर्किल रेट बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ सरकार को मिलेगा क्योंकि रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी से होने वाली आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. दूसरी ओर संपत्ति खरीदने वालों को अधिक खर्च करना पड़ेगा. खासकर वे लोग प्रभावित होंगे जो पहली बार घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं. बिहार सरकार के इस फैसले ने पटना के रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर बदल दी है.
आवासीय संपत्ति आम लोगों की पहुंच से और दूर: सरकार इसे राजस्व वृद्धि और बाजार मूल्य के अनुरूप दरों के समायोजन के रूप में देख रही है, जबकि रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोग इसे आवासीय संपत्ति को आम लोगों की पहुंच से और दूर ले जाने वाला कदम मान रहे हैं. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि बढ़े हुए सर्किल रेट का असर जमीन की बिक्री, फ्लैट निर्माण और रियल एस्टेट निवेश पर किस रूप में दिखाई देता है.
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