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ट्रक ने अंचलाधिकारी की गाड़ी को मारी टक्कर, दो ऑफिसर्स जख्मी

पलामू में एक ट्रक ने सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में दो अंचलाधिकारी जख्मी हुए हैं.

Circle Officers Injured in Road Accident in Palamu
हादसे में क्षतिग्रस्त अंचलाधिकारी की गाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 4:00 PM IST

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पलामूः जिला में नेशनल हाइवे 139 पर एक ट्रक ने नौडीहा बाजार के अंचल अधिकारी के गाड़ी को टक्कर मार दी है. इस दुर्घटना में नौडीहा बाजार के अंचल अधिकारी संजय कुमार, पिपरा के अंचल अधिकारी एवं उनके ड्राइवर जख्मी हो गए हैं. इन तीनों को इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए तीनों को
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल रेफर कर दिया है.

इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. यह घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के मसीहानी में नेशनल हाईवे पर हुई है. पलामू जिला मुख्यालय में राजस्व से संबंधित सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए दोनों अंचल अधिकारी एक ही गाड़ी में बैठ कर मेदिनीनगर जा रहे थे.

इसी क्रम में छतरपुर थाना क्षेत्र के मसीहानी में नेशनल हाईवे 139 पर एक हाइवा ट्रक ने अंचल अधिकारी के गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी. ग्रामीण एवं अन्य कर्मियों ने सभी जख्मी को इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया है. दोनों अंचल अधिकारी के सिर एवं हाथ में गंभीर रूप से चोट लगी है.

इस हादसे को लेकर छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद में बताया कि हाइवा से गाड़ी की टक्कर हुई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है एवं आगे की कार्रवाई कर रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी एवं अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं.

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ACCIDENT AFTER TRUCK COLLISION
CIRCLE OFFICERS INJURED
PALAMU
नौडीहा बाजार और पिपरा अंचल अधिकारी
ROAD ACCIDENT

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