CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, राज्य की औद्योगिक नीति पर हुई विस्तृत चर्चा
सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान राज्य की औद्योगिक नीति पर चर्चा हुई.
Published : May 19, 2026 at 8:53 PM IST
रांचीः कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस शिष्टमंडल में सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिलू पारिख और टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष डीबी सुंदर रमन सहित सीआईआई ईस्टर्न रीजन के रीजनल डायरेक्टर देव ज्योति और सीआईआई झारखंड हेड प्रभात कुमार शामिल थे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीआईआई के प्रतिनिधियों के बीच राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. मौके पर सीआईआई के प्रतिनिधियों ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2026 में झारखंड सरकार की भागीदारी और यूनाइटेड किंगडम की सफल यात्रा तथा राज्य को मिले मजबूत इन्वेस्टमेंट इंटेंशन हेतु शुभाकामनाएं एवं बधाई दी.
झारखंड प्रदेश निवेश के लिए अनुकूलः सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से कहा कि दावोस में आयोजित वैश्विक आर्थिक मंच पर राज्य सरकार ने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि झारखंड असीम संभावनाओं वाला राज्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल है. राज्य सरकार झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिले इस निमित बेहतर कार्य योजना बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है.
राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर हुई विस्तृत चर्चा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष सीआईआई प्रतिनिधियों ने झारखंड को एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की. मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीआईआई के प्रतिनिधियों ने राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की और औद्योगिक विकास में राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की इच्छा जाहिर की. मुख्यमंत्री के समक्ष सीआईआई के प्रतिनिधियों ने पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस में नॉलेज और इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर भूमिका निभाने की बात कही.
गौरतलब है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) एक प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन है. जिससे 8000 से अधिक सदस्य कंपनी जुड़े हुए हैं. जिसका मुख्यालय दिल्ली में है.
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