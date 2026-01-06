ETV Bharat / state

1 फरवरी से पहले ही महंगी हुई सिगरेट, जमाखोरी से बाजार में किल्लत; दुकानदार परेशान

नई दिल्ली: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका असर तय तारीख से पहले ही बाजार में दिखने लगा है. राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की भारी किल्लत देखी जा रही है. दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों व डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से नियमित सप्लाई नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता पैदा हो गई है. हालात ये हैं कि कई जगह दुकानों पर लोकप्रिय ब्रांड या तो उपलब्ध नहीं हैं या पहले से ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं.

बता दें कि सरकार ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू करने का फैसला किया है. पहले से ही इन उत्पादों पर करीब 40 फीसदी GST लगता है, अब इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जोड़ी जाएगी. इससे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे. इस संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए बाजार में जमाखोरी (स्टॉक होल्डिंग) शुरू हो गई है.

छोटे दुकानदारों को नहीं मिल पा रहे तंबाकू उत्पाद (ETV BHARAT)

दुकानदार साजन महतो का कहना है कि जिन थोक व्यापारियों व बड़े डीलरों के पास पहले से स्टॉक है, उन्होंने माल रोक लिया है, जिससे 1 फरवरी के बाद बढ़े हुए रेट पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें.

इसलिए सप्लाई हो रही है प्रभावित

दुकानदार दिनेश कुमार का कहना है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से सिगरेट उत्पादों की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, जो माल अभी मिल भी रहा है, वह पहले के मुकाबले महंगे रेट पर दिया जा रहा है. ऐसे में दुकानदार मजबूरी में वही बढ़ी हुई कीमत पर ग्राहकों को सिगरेट व अन्य उत्पाद बेच रहे हैं.