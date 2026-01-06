ETV Bharat / state

1 फरवरी से पहले ही महंगी हुई सिगरेट, जमाखोरी से बाजार में किल्लत; दुकानदार परेशान

1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के बाजारों में इनके दाम अभी से ही महंगे हो गए हैं.

दिल्ली में महंगी हुई सिगरेट
दिल्ली में महंगी हुई सिगरेट (SOURCE: GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 6, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका असर तय तारीख से पहले ही बाजार में दिखने लगा है. राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की भारी किल्लत देखी जा रही है. दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों व डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से नियमित सप्लाई नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता पैदा हो गई है. हालात ये हैं कि कई जगह दुकानों पर लोकप्रिय ब्रांड या तो उपलब्ध नहीं हैं या पहले से ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं.

बता दें कि सरकार ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू करने का फैसला किया है. पहले से ही इन उत्पादों पर करीब 40 फीसदी GST लगता है, अब इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जोड़ी जाएगी. इससे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे. इस संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए बाजार में जमाखोरी (स्टॉक होल्डिंग) शुरू हो गई है.

छोटे दुकानदारों को नहीं मिल पा रहे तंबाकू उत्पाद
छोटे दुकानदारों को नहीं मिल पा रहे तंबाकू उत्पाद (ETV BHARAT)

दुकानदार साजन महतो का कहना है कि जिन थोक व्यापारियों व बड़े डीलरों के पास पहले से स्टॉक है, उन्होंने माल रोक लिया है, जिससे 1 फरवरी के बाद बढ़े हुए रेट पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें.

इसलिए सप्लाई हो रही है प्रभावित
दुकानदार दिनेश कुमार का कहना है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से सिगरेट उत्पादों की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, जो माल अभी मिल भी रहा है, वह पहले के मुकाबले महंगे रेट पर दिया जा रहा है. ऐसे में दुकानदार मजबूरी में वही बढ़ी हुई कीमत पर ग्राहकों को सिगरेट व अन्य उत्पाद बेच रहे हैं.

1 फरवरी से पहले ही महंगी हुई सिगरेट-संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

एक दुकानदार के मुताबिक पहले जो सिगरेट हमें 8–9 रुपये में मिलती थी, अब वही 10–11 रुपये में खरीदनी पड़ रही है. ऐसे में ग्राहक को भी 12–13 रुपये में बेचनी पड़ रही है. दुकानदारों का कहना है कि जैसे-जैसे 1 फरवरी नजदीक आएगी कीमतों में अभी और भी उछाल आ सकता है.

अभी कितना बढ़ गया है रेट- हालांकि आधिकारिक तौर पर नए दाम 1 फरवरी से लागू होंगे, लेकिन बाजार में अभी से 2 से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी दिख रही है. वर्तमान हालात कुछ इस तरह हैं:

अभी क्या है रेट कितने में बिक रही सिगरेट
10 रुपये वाली सिगरेट अभी 12–13 रुपये में बिक रही है.
15 रुपये वाली सिगरेट18–19 रुपये तक पहुंच गई है.
18 रुपये वाली सिगरेट21–22 रुपये में मिल रही है
20 रुपये वाली सिगरेटकई जगह 23–25 रुपये में बेची जा रही है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम
सरकार का तर्क है कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का मकसद धूम्रपान व तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना और राजस्व को बढ़ाना है. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि टैक्स लागू होने से पहले ही जमाखोरी व अनियमित सप्लाई ने आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. यदि जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई और जमाखोरी पर लगाम नहीं लगी, तो 1 फरवरी से पहले ही बाजार में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की किल्लत और महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है. जिसका सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ेगा और उन्हें पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

ये भी पढ़ें- सिगरेट-पान मसाला के शौकीनों को बड़ा झटका, सरकार ने बढ़ाया टैक्स का डोज

ये भी पढ़ें- एक सिगरेट का दाम 72 रुपये! चार गुना बढ़ सकती हैं कीमतें

TAGGED:

CIGARETTES BECOME MORE EXPENSIVE
FEB CIGARETTE PRICE
CIGARETTE PRICE INCREASE
CIGARETTE PRICE INCREASE 2026
CIGARETTE PRICE HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.