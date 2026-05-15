ETV Bharat / state

देशभर में सिर्फ सिगरेट की करते थे चोरी, महाराष्ट्र का गिरोह गोदामों से ऐसे उड़ाता था माल, 3 गिरफ्तार, मास्टमाइंड फरार

शहर के रहने वाले राहुल तेजवानी ने 1 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि अनमोल परिसर स्थित उनके आरसीएम इंटरप्राइजेस और गोदाम से अज्ञात चोरों ने रात के समय ताला तोड़कर अलग अलग कंपनियों की सिगरेट के कार्टून चोरी कर लिए. चोरी गए माल की कुल कीमत लगभग 11 लाख 90 हजार रुपये बताई गई. थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.

राजनांदगांव: पुलिस ने सिगरेट चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. तीन अंतरराज्यीय गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. खास बात ये है कि ये सिर्फ सिगरेट की ही चोरी करते थे.

जबलपुर और पुणे से आऱोपी गिरफ्तार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन एवं अलेक्जेंडर किरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मिलन सिंह और साइबर सेल प्रभारी विनय पम्मार के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई.

राजनांदगांव पुलिस ने किया बड़ी चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपियों के कब्जे से जब्त हुआ सामान

जांच के दौरान पुलिस टीम जबलपुर और पुणे रवाना हुई, जहां से दो आरोपियों सागर घोड़के और कुणाल पांडुरंग जाधव को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में दोनों ने अपने साथियों विपुल विटकर और विक्रम सिंह राजपूत के साथ मिलकर अर्टिगा कार से राजनांदगांव आकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर राजनांदगांव लाया गया.न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. थाना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने पूरी कार्रवाई की है. गिरफ्तार आरोपियों में सागर घोड़के, कुणाल पांडुरंग जाधव और विपुल विटकर शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं

महाराष्ट्र का गिरोह है जो देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ सिगरेट बंडल चोरी करने का काम करते हैं. तीन महत्वपूर्ण सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है- कीर्तन राठौर, ASP

मास्टरमाइंड फरार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार क्रमांक एमएच 12 वीझेड 7339, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई गई है, जब्त कर ली. वहीं तीसरे आरोपी विपुल विटकर को पुणे से गिरफ्तार कर 14 मई को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया. मामले का मुख्य आरोपी विक्रम सिंह राजपूत फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है.