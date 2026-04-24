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ट्रेजरी घोटाले पर बड़ा एक्शनः CID की एंट्री, 9 सदस्यीय टीम ने शुरू की जांच

रांचीः झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को लेकर अब जांच तेज हो गई है. राज्य सरकार की अनुमति के बाद झारखंड सीआईडी ने इस पूरे मामले को टेकअप कर लिया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी पंकज कंबोज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया गया है, जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है. सीआईडी की ओर से सूचना जारी कर इस जांच के बाबत मीडिया को जानकारी दी गई है.

बड़ी वित्तीय गड़बड़ी का अंदेशा

यह जांच ट्रेजरी से वेतन समेत कई मद में हुई अवैध निकासी के पूरे नेटवर्क को उजागर करने पर केंद्रित होगी. शुरुआती संकेतों में बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है. खास बातें कि वित्त विभाग के स्तर से IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी भी मामले की जांच कर रही है.

बोकारो और हजारीबाग में खुली घोटाले की परत

दरअसल, इस घोटाले की परतें उस वक्त खुलनी शुरू हुईं जब बोकारो और हजारीबाग जिलों में ट्रेजरी से संदिग्ध निकासी के मामले सामने आए. जांच में पाया गया कि वेतन मद के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए. इस खुलासे के बाद वित्त विभाग और संबंधित ट्रेजरी कार्यालयों में हड़कंप मच गया था.