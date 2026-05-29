ETV Bharat / state

अनंत सिंह आर्म्स एक्ट मामला: बिहार सरकार ने CID को ट्रांसफर की केस डायरी

गोपालगंज: बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. गोपालगंज पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच अब सीआईडी करेगी. इसकी पुष्टि एसपी विनय तिवारी ने की है.

अनंत सिंह केस CID को ट्रांसफर : इस मामले में पुलिस ने केस डायरी और संबंधित दस्तावेज आधिकारिक तौर पर सीआईडी को ट्रांसफर कर दिए हैं. अब इस पूरे घटनाक्रम का नए सिरे से अनुसंधान सीआईडी की टीम करेगी. दरअसल पूरा मामला मई महीने की शुरुआत का है, जब मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में एक जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: इस कार्यक्रम में अनंत सिंह भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान उनके समर्थकों द्वारा हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए मीरगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मोकामा विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत कुल 9 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे बाहुबली: मामले की जांच के दौरान गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच और उनके लाइसेंस के सत्यापन के लिए अनंत सिंह को 15 मई तक पेश होने का नोटिस जारी किया था. हालांकि, तय समय सीमा के भीतर न तो विधायक और न ही उनके समर्थक हथियारों या दस्तावेजों के साथ पुलिस के सामने उपस्थित हुए.