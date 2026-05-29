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अनंत सिंह आर्म्स एक्ट मामला: बिहार सरकार ने CID को ट्रांसफर की केस डायरी

मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. आर्म्स एक्ट मामले की जांच अब सीआईडी करेगी.

Anant Singh Arms Act case
मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 6:41 PM IST

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गोपालगंज: बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. गोपालगंज पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच अब सीआईडी करेगी. इसकी पुष्टि एसपी विनय तिवारी ने की है.

अनंत सिंह केस CID को ट्रांसफर : इस मामले में पुलिस ने केस डायरी और संबंधित दस्तावेज आधिकारिक तौर पर सीआईडी को ट्रांसफर कर दिए हैं. अब इस पूरे घटनाक्रम का नए सिरे से अनुसंधान सीआईडी की टीम करेगी. दरअसल पूरा मामला मई महीने की शुरुआत का है, जब मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में एक जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था.

Anant Singh Arms Act case
जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: इस कार्यक्रम में अनंत सिंह भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान उनके समर्थकों द्वारा हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए मीरगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मोकामा विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत कुल 9 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे बाहुबली: मामले की जांच के दौरान गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच और उनके लाइसेंस के सत्यापन के लिए अनंत सिंह को 15 मई तक पेश होने का नोटिस जारी किया था. हालांकि, तय समय सीमा के भीतर न तो विधायक और न ही उनके समर्थक हथियारों या दस्तावेजों के साथ पुलिस के सामने उपस्थित हुए.

दो नई संगीन धाराएं जोड़ने की अर्जी: इस असहयोग के बाद, गोपालगंज पुलिस ने मामले को और कड़ा करते हुए एफआईआर में दो नई संगीन धाराएं जोड़ने के लिए स्थानीय अदालत में अर्जी दी थी. हालांकि इस प्रशासनिक फेरबदल के बीच कानूनी प्रक्रिया भी जारी है.

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जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

गोपालगंज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में 30 मई को अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी तय है, जहां एक तरफ सीआईडी नए सिरे से सबूतों को खंगालने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. ऐसे में लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अनंत सिंह को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं.

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