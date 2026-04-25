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ट्रेजरी घोटालाः बोकारो में सीआईडी की टीम, जांच के लिए पहुंची एसपी ऑफिस

बोकारोः जिला पुलिस विभाग के वेतनमान में की गई करोड़ों की निकासी मामले को लेकर जांच तेज हो गयी है. इसी कड़ी में सीआईडी की टीम शनिवार को एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में जांच करने पहुंची.

सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश की अगुवाई में पांच सदस्य टीम कागजातों को खंगाल रही है. इस मामले में पुलिस विभाग के अकाउंटेंट जो मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे जेल में बंद है.

पहली बार जांच में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया. जिसमें रिटायर्ड हवलदार के नाम पर पत्नी नीतू पांडे का अकाउंट नंबर डालकर महीने में 15 लाख रुपए की वेतन निकासी की जा रही थी. राज्य सरकार ने बोकारो और हजारीबाग में दर्ज किए गए मामले को सीआईडी को सौंप दिया. जिसको लेकर इस मामले में जांच की प्रक्रिया को शुरू कर दी गयी है.

बोकारो एसपी ऑफिस में सीआईडी की टीम (ETV Bharat)

इस मामले में सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश ने इतना ही कहा कि राशि गबन मामले के जांच में पहुंचे हैं, टीम में पांच लोग शामिल हैं.