ट्रेजरी घोटालाः बोकारो में सीआईडी की टीम, जांच के लिए पहुंची एसपी ऑफिस
सीआईडी की टीम बोकारो पहुंचकर ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच शुरू कर दी है.
Published : April 25, 2026 at 6:47 PM IST
बोकारोः जिला पुलिस विभाग के वेतनमान में की गई करोड़ों की निकासी मामले को लेकर जांच तेज हो गयी है. इसी कड़ी में सीआईडी की टीम शनिवार को एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में जांच करने पहुंची.
सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश की अगुवाई में पांच सदस्य टीम कागजातों को खंगाल रही है. इस मामले में पुलिस विभाग के अकाउंटेंट जो मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे जेल में बंद है.
पहली बार जांच में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया. जिसमें रिटायर्ड हवलदार के नाम पर पत्नी नीतू पांडे का अकाउंट नंबर डालकर महीने में 15 लाख रुपए की वेतन निकासी की जा रही थी. राज्य सरकार ने बोकारो और हजारीबाग में दर्ज किए गए मामले को सीआईडी को सौंप दिया. जिसको लेकर इस मामले में जांच की प्रक्रिया को शुरू कर दी गयी है.
इस मामले में सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश ने इतना ही कहा कि राशि गबन मामले के जांच में पहुंचे हैं, टीम में पांच लोग शामिल हैं.
बता दें कि प्रारंभिक जांच के दौरान जो मामला सामने आया उसके मुताबिक साल 2020 से अकाउंटेंट कौशल पांडे के द्वारा वेतन मद में अवैध निकासी करने का काम किया जा रहा था. इस मामले का खुलासा होने के बाद जैसे-जैसे जांच बढ़ती गई पहले 3 करोड़ 15 लाख फिर 4.30 करोड़ उसके बाद जांच में राशि बढ़ाते हुए 6 करोड़ 17 लाख के आसपास की राशि का खुलासा हुआ.
अब ये बढ़कर लगभग बढ़कर 10 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है. इसी मामले की जांच को लेकर सीआईडी की टीम रांची से यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है.
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